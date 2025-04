Cette tendance amoureuse va changer votre vision des dates !

Lors du premier rendez-vous amoureux, il est coutume d’aller dans un bon restaurant doté de nappes blanches et de serveurs en costard. Mais sur fond d’inflation, les célibataires en quête d’amour font connaissance autour d’un kebab acheté sur le pouce ou d’un pique-nique au bord de l’eau, en toute simplicité. À la vue de ces scènes, Roméo aurait certainement fait une syncope. Pourtant, avec la situation économique actuelle, pas question de débourser trop pour un date qui ne se concrétisera peut-être jamais ou une idylle qui restera classée sans suite. Les rencontres physiques d’aujourd’hui se veulent plus sobres et économes. Mais ne vous méprenez pas. Bien loin de perdre en valeur, elles en gagnent. Ce retour à l’essentiel baptisé « low-key date » est peut-être ce qui vous manquait pour trouver l’âme sœur.

Des dates sans chichis pour trouver l’amour sans se ruiner

Oubliez les têtes-à-têtes dans les restaurants guindés où une simple entrée est déjà hors budget. Tirez un trait sur les rendez-vous au bowling ou au laser game, qui vous laissent vite sans le sous à cause de leurs innombrables extras. Fuyez les bars branchés dans lesquels un cocktail signature coûte aussi cher qu’un plat consistant. Ce sont les mots d’ordre du low key dating. Vous avez fait allemand LV1 et l’anglais n’est pas votre fort ? Pas de panique. Cet énième anglicisme, qui vient compléter le dictionnaire sentimental et s’ajouter au working wooing, au future proofing et à la slowmance, prône la simplicité avant tout.

Né sous l’impulsion de l’inflation, le low key date permet de faire des rencontres sans craquer son porte-monnaie. Pas de coffee shop aux prix exorbitants, ni d’activités qui font retentir le bip de la carte bleue. Que des loisirs gratuits, ou presque. Voilà l’idée. Les célibataires se retrouvent sur la pelouse d’un parc, avec leur tupperware respectif en main. Ils improvisent une soirée karaoké sur leur téléphone (un bon prétexte pour se rapprocher et passer à la vitesse supérieure). Ou plus insolite, ils vont flâner dans les allées des brocantes un dimanche matin. Bref, ils se contentent du nécessaire et se découvrent à travers des dates sans prétention.

Le low key date, des rencontres plus authentiques

Nul besoin d’être au cinquième étage de la Tour Eiffel ou sur une péniche luxueuse pour apprécier la présence de l’autre et se raconter les banalités de la vie. À quoi bon dépenser une petite fortune et sortir les liasses si c’est pour ne jamais revoir la personne ou se faire ghoster dans la foulée ? Le low key date revendique des retrouvailles minimalistes, à l’état brut. Des rencontres basées sur l’émotion et non pas la consommation.

Cette tendance est aussi une sorte de rébellion contre les faux semblants et les artifices. D’ailleurs selon une enquête menée par YouGov Pic pour l’application de rencontres Bumble, 36 % des 18-34 ans préfèrent tout simplement les rendez-vous galants sans prise de tête. Ces rencards décomplexés où l’on se sert du vin dans des anciens pots à moutarde et où l’on s’allonge dans l’herbe pour deviner la forme des nuages. Au moins si la personne en face est là que par intérêt, vous le saurez rapidement.

Les meilleures idées pour pratiquer le low key dating

Le low key dating permet de se concentrer sur ce qui compte vraiment et de voir au-delà des apparences. Cette tendance amoureuse qui défend des dates pauvres en dépense, mais riches en sourires est bonne pour les finances, mais aussi pour la complicité. Finalement tout le monde est gagnant. Et puis pas besoin de débattre pendant des heures pour savoir qui va régler l’addition. Dans une société où tout est payant et où l’argent est partout, difficile d’appliquer les règles du low key date. Alors, voici quelques idées pour vos futures rencontres.

Observer les étoiles. Avec des jumelles ou à l’œil nu, vous tentez de trouver la Grande Ourse. Et vous vous rapprochez pour vous tenir chaud dans la nuit fraîche. N’est-ce pas plus romantique qu’un restaurant bondé où l’on s’entend à peine parler ?

Faire une balade avec une mission. Pour casser la glace, apportez une dimension ludique à vos excursions urbaines. Trouver la plus belle porte, la vitrine la plus drôle, le graffiti le plus beauf.

Aller à la bibliothèque ensemble. Certes, ce n’est pas le meilleur endroit pour bavarder. Mais dans les films à l’eau de rose, de nombreuses romances débutent entre les étagères. Choisissez un livre pour votre crush et vice-versa pour en savoir plus sur vos goûts.

Faire un pique-nique maison avec une nappe, quelques snacks, une playlist douce et des anecdotes à foison.

Au lieu de mettre la main dans le portefeuille, mettez-la dans celle de votre crush au gré d’une balade en forêt. Le bruit du cœur qui bat la chamade est quand même plus agréable que le son stressant de la carte bancaire qui se vide et des caisses ouvreuses qui mangent vos billets.