Vous cherchez l’âme sœur ? L’appli Muzz peut exaucer votre vœu !

Les applications de rencontres se comptent par dizaines. Si certaines sont surtout réputées pour les histoires sans lendemain et les coups d’un soir, d’autres mènent à des relations sérieuses qui durent toute une vie. Muzz, appli qui révolutionne les rencontres entre musulmans, vous met sur le chemin de personnes fiables, qui partagent les mêmes valeurs que vous. Avec Muzz, trouver l’âme sœur n’a jamais été aussi facile. J’ai poussé les portes virtuelles de cette appli qui aide un peu le destin et qui rafraîchit les méthodes traditionnelles. Voici ce que j’ai tiré de cette expérience à cœur ouvert.

Une appli de rencontres halal entre tradition et modernité

Muzz ne ressemble pas aux applis de rencontre classiques. Elle n’a pas l’allure d’un supermarché pour célibataires où l’on choisit une personne comme un légume sur les étales et que l’on jette dès que l’ennui se fait sentir. C’est une appli de rencontres « de niche » qui se destine à la communauté musulmane. Contrairement aux applis bien inscrites dans le paysage amoureux, Muzz affiche une ambition claire : créer des histoires durables et mener jusqu’au mariage. C’est le fil rouge de cette appli, qui comble un manque dans le milieu du dating et qui réunit des célibataires avec les mêmes principes.

Si en général, la famille se mêle de notre vie amoureuse et joue volontiers les entremetteuses, avec Muzz, on peut chercher l’amour en autonomie. En fait Muzz remplace un peu cette tante, auto-proclamée « docteure love », qui défend la candidature du fils de la voisine ou du neveu d’une amie. C’est une appli halal qui fait le trait d’union entre des personnes d’une même confession et qui facilite les liens. Chaque étape du date, du premier message au premier tête-à-tête physique a du sens. En résumé, on sait où on met les pieds.

Plus besoin de poncer tous les contacts en quête de l’élu. Il fait forcément partie des 12 millions de membres inscrits. De mon côté, je ne connais les applis de rencontres que de loin. J’en entends parler dans la bouche de mes amies, mais je n’en ai jamais eu dans mon téléphone. J’ai toujours eu des aprioris sur ces plateformes aux airs de Cupidon 2.0, jusqu’à ce que Muzz se glisse sous mes pouces.

Chercher son futur mari selon des critères très précis

C’est avec un mélange d’excitation et d’appréhension que j’investis le décor de Muzz. D’abord, je rentre mes informations personnelles comme sur la plupart des applications de ce genre. Ensuite, je réponds à des questions relatives à la foi pour bien me situer dans la religion et mettre toutes les chances de mon côté. Je complète le tout avec mes centres d’intérêt, mes loisirs, ma vision de la vie à deux et évidemment, la fameuse photo, qui est d’ailleurs vérifiée en direct avec un selfie pour éviter les tricheries.

On dit qu’il faut toujours se fier à la première impression et de prime abord Muzz inspire la bienveillance. C’est la safe-place dans toute sa splendeur. Contrairement aux applis qui se basent uniquement sur des photos ou des descriptions superficielles, Muzz pousse à une meilleure connaissance de l’autre. Les profils sont soigneusement construits pour refléter la personnalité, les croyances et les valeurs de chaque individu. Au moins, ce n’est pas un saut dans l’inconnu.

Je peux affiner mes critères de recherche au maximum. Âge, courant religieux, localisation, origines, tailles, langues parlées, projets familiaux… Les filtres sont beaucoup plus poussés que sur les autres applis. Muzz se charge de la partie la plus difficile du date et mène l’enquête à notre place. Les hommes qui se présentent à moi sont d’ailleurs fidèles au portrait que j’en ai tiré. L’un des atouts de Muzz est la force de sa communauté. L’application regroupe une variété de profils issus de pays différents, chacun avec des parcours singuliers, mais une volonté commune : celle de fonder une famille en s’appuyant sur les principes de l’islam.

Une appli qui répond (aussi) au besoin de confidentialité

Pour éviter de croiser un visage familier et de subir les potins de quartier, Muzz a pensé à tout. Si je n’ai pas envie que mon inscription sur Muzz s’ébruite, je peux garder mes photos cachées jusqu’au match et utiliser un surnom pour conserver l’anonymat. Impossible aussi de faire des captures d’écran. Je sais que mes photos sont inexploitables.

Je peux donc avancer sur Muzz avec une certaine sérénité d’esprit, sans penser à rien d’autre qu’à mon futur mari, qui se cache quelque part entre les pixels. Ce qui est bien sur Muzz, c’est qu’il n’y a pas d’hommes « lourds » ou de coureurs de jupons. Les hommes, nourris par les valeurs religieuses, m’abordent de façon courtoise. Une qualité qui se fait rare. Sur Muzz, les bons comportements sont d’ailleurs récompensés. Les utilisateurs gagnent des badges de profil pour les commentaires positifs qu’ils reçoivent.

Un environnement sécurisé et respectueux

Muzz est un espace de dating où le respect règne visiblement en maître. Pas de phrases déplacées, de dragues insistantes ou de Don Juan seulement là pour batifoler. Les hommes inscrits sur Muzz veulent plus qu’une idylle passagère. Ils cherchent l’amour de leur vie et ça se ressent dès le premier contact. Les échanges sont empreints de pudeur et de politesse. Bien loin du baratin habituel, les hommes mettent les formes là où il faut. Les liens se créent progressivement et l’alchimie prend petit à petit. Ce ne sont pas des dates « à la hâte » comme on a l’habitude de voir.

Je peux même échanger en visio avec mon prétendant depuis l’application. Pas besoin de lui communiquer mon numéro. Autre point fort : on ne peut parler qu’à 10 personnes à la fois, ce qui évite de jouer sur plusieurs tableaux.

Plus qu’une appli de rencontres, Muzz ouvre une voie vers le mariage et garantit un « happy end » comme dans les contes. Cette appli, qui fait l’intermédiaire entre les célibataires musulmans, permet de bâtir un avenir commun en toute confiance.

Article partenaire