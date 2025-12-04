À 88 ans, il travaille encore… jusqu’à ce que les internautes décident de changer sa vie

Ed Bambas, vétéran américain de 88 ans, continue de travailler dans un supermarché près de Detroit (États-Unis) pour subvenir à ses besoins. Il a perdu sa retraite suite à la faillite de l’entreprise General Motors en 2012. Son histoire émouvante, relayée par l’influenceur Samuel Weidenhofer (@itssozer), a suscité une immense mobilisation sur les réseaux sociaux, avec une cagnotte GoFundMe qui a dépassé 1,2 million de dollars pour lui offrir enfin « la vie qu’il mérite » et un repos bien mérité.

Un combat contre les difficultés financières

Ed Bambas a pris sa retraite chez General Motors en 1999, mais la faillite de 2012 a entraîné la suspension de ses paiements retraite et la coupure de son assurance santé, le laissant dans une grande précarité. Sa femme, très malade à cette époque, est décédée il y a 7 ans. Depuis, il travaille 5 jours par semaine, 8 heures par jour, malgré son âge avancé, pour reconstruire sa vie. « J’ai vendu la maison et on a tenu bon », a-t-il confié dans une vidéo devenue virale.

Une vague de générosité inattendue

La vidéo d’Ed Bambas faite par Samuel Weidenhofer (@itssozer) a touché profondément les internautes, récoltant plus de 1,4 million de mentions « j’aime » et générant des milliers de messages de soutien. Samuel Weidenhofer, qui a lancé la cagnotte, souligne : « En moins de 36 heures, nous avons levé plus d’un million de dollars », illustrant ainsi la puissance de la solidarité en ligne. L’argent récolté sera placé dans un compte sécurisé pour garantir que le vétéran puisse en profiter sereinement, a précisé Samuel Weidenhofer.

Un espoir pour une vie meilleure

L’objectif de cette mobilisation est de permettre à Ed Bambas de vivre enfin la vie qu’il avait espérée, loin des contraintes du travail forcé. Ce soutien massif témoigne de la capacité des communautés numériques à transformer des histoires individuelles en actions concrètes et positives. Ed recevra bientôt cette belle surprise qui pourrait changer le cours de sa vie.

L’histoire d’Ed Bambas rappelle ainsi avec force combien certaines injustices peuvent marquer une vie entière… mais aussi à quel point la solidarité peut tout changer. En quelques heures, des millions d’internautes se sont unis pour lui offrir ce que le système lui avait refusé : la possibilité de vieillir dignement, sans l’angoisse du lendemain.