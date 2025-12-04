Une pluie d’étoiles filantes arrive bientôt, phénomène rare à ne pas manquer

Dans la nuit du 13 au 14 décembre 2025, le ciel s’illuminera avec l’une des plus spectaculaires pluies d’étoiles filantes de l’année : les Géminides. Jusqu’à 150 météores par heure devraient traverser le ciel, offrant un spectacle fascinant.

Un événement astronomique majeur en décembre

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les pluies d’étoiles filantes ne sont pas réservées à l’été. Les Géminides, actives généralement du 4 au 17 décembre, rivalisent en intensité avec les célèbres Perséides d’août. Cette pluie prend sa source dans les poussières laissées par l’astéroïde 3200 Phæthon, un corps durablement entouré d’un nuage de particules rocheuses qui s’enflamment en entrant dans l’atmosphère terrestre.

Un nombre exceptionnel d’étoiles filantes

Le spectacle sera particulièrement intense cette année, avec un pic estimé à 150 météores par heure vers 3 heures du matin le 14 décembre. Ce taux élevé permet d’observer une fréquence impressionnante d’étoiles filantes lumineuses, certaines blanches, d’autres teintées de nuances jaunes, bleues, rouges ou vertes.

Conseils pour observer les Géminides

Pour ne rien manquer de la magie céleste, préparez-vous donc à une nuit fraîche en emportant vêtements chauds et couvertures. Il est aussi conseillé de s’éloigner des zones urbaines à forte pollution lumineuse et d’observer en direction de la constellation des Gémeaux, lieu apparent d’où semblent provenir les météores. Le hasard et la patience seront vos meilleurs alliés pour faire un vœu sur une étoile filante lors de ce rendez-vous céleste d’exception.

En résumé, les Géminides constituent un rendez-vous annuel à ne pas manquer, un moment de beauté rare qui clôture l’année 2025 en illuminant le ciel nocturne.