Une pluie d’étoiles filantes arrive bientôt, phénomène rare à ne pas manquer

Société
Fabienne Ba.
Neale LaSalle/Pexels

Dans la nuit du 13 au 14 décembre 2025, le ciel s’illuminera avec l’une des plus spectaculaires pluies d’étoiles filantes de l’année : les Géminides. Jusqu’à 150 météores par heure devraient traverser le ciel, offrant un spectacle fascinant.

Un événement astronomique majeur en décembre

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les pluies d’étoiles filantes ne sont pas réservées à l’été. Les Géminides, actives généralement du 4 au 17 décembre, rivalisent en intensité avec les célèbres Perséides d’août. Cette pluie prend sa source dans les poussières laissées par l’astéroïde 3200 Phæthon, un corps durablement entouré d’un nuage de particules rocheuses qui s’enflamment en entrant dans l’atmosphère terrestre.

Un nombre exceptionnel d’étoiles filantes

Le spectacle sera particulièrement intense cette année, avec un pic estimé à 150 météores par heure vers 3 heures du matin le 14 décembre. Ce taux élevé permet d’observer une fréquence impressionnante d’étoiles filantes lumineuses, certaines blanches, d’autres teintées de nuances jaunes, bleues, rouges ou vertes.

Conseils pour observer les Géminides

Pour ne rien manquer de la magie céleste, préparez-vous donc à une nuit fraîche en emportant vêtements chauds et couvertures. Il est aussi conseillé de s’éloigner des zones urbaines à forte pollution lumineuse et d’observer en direction de la constellation des Gémeaux, lieu apparent d’où semblent provenir les météores. Le hasard et la patience seront vos meilleurs alliés pour faire un vœu sur une étoile filante lors de ce rendez-vous céleste d’exception.

En résumé, les Géminides constituent un rendez-vous annuel à ne pas manquer, un moment de beauté rare qui clôture l’année 2025 en illuminant le ciel nocturne.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
Article précédent
Elle se trompe de numéro de téléphone pour Thanksgiving… et crée une amitié improbable depuis 10 ans

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Elle se trompe de numéro de téléphone pour Thanksgiving… et crée une amitié improbable depuis 10 ans

En 2016, Wanda Dench, grand-mère de l’Arizona, envoie par erreur un SMS d’invitation à Thanksgiving à Jamal Hinton,...

Le « quittoking », cette tendance choc de la gen Z qui secoue le monde du travail

Sur les réseaux sociaux, une nouvelle tendance fait sensation : le "quittoking". Plutôt qu’une démission discrète et classique,...

« Je ne savais même pas faire une lessive » : ces cours improbables cartonnent chez les jeunes adultes

Il y a encore quelques années, vous auriez peut-être ri en entendant quelqu’un dire qu’il prend un cours...

Elle vit sur un bateau de croisière à l’année : à 77 ans, elle montre ce qu’on ne vous dit jamais

À 77 ans, Sharon Lane a tout quitté pour s’installer de façon permanente à bord de l’Odyssey Villa...

Ces 5 diplômes qui coûtent cher… mais ne rapportent (presque) rien

Malgré une croyance répandue, certains diplômes universitaires représentent un investissement très élevé sans garantir un retour financier à...

Cet Américain n’en revient pas de ce qu’il a découvert dans un supermarché français

Un utilisateur américain de TikTok récemment installé dans le sud de la France partage son étonnement face à...