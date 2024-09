Aider ses parents avec la tech : top des moments cocasses

Il fut un temps où vos parents vous enseignaient l’art du nœud de cravate, la réparation d’un pneu de vélo ou la préparation d’un gratin dauphinois. Aujourd’hui, vous êtes devenu.e leur guide dans le vaste monde de la technologie. Oui, aider vos parents avec un ordinateur, un smartphone ou une box Internet, c’est un peu comme partir en expédition dans la jungle. Entre fous rires, désespoir et appels désespérés, ces moments peuvent être sacrement cocasses.

« L’ordinateur ne fonctionne plus ! » (en fait, il est éteint)

C’est un classique parmi les classiques. Vous recevez cet appel pressant : « Allô ? L’ordinateur ne fonctionne plus ! Je clique partout, mais il ne veut rien faire ». À l’autre bout du fil, vous imaginez déjà toutes les causes possibles : est-ce un virus ? La connexion Internet est-elle coupée ? Peut-être une mise à jour foireuse ? Puis, vous posez LA question : « Il est bien allumé ? ». Silence. Puis, timidement : « Attends, je vérifie… Ah non ».

Oui, l’ordinateur était éteint. Ce qui est, après tout, une bonne raison pour qu’il ne « fonctionne plus »… Ce n’est qu’un des innombrables cas où vous vous retrouvez à résoudre un problème qui, au final, n’en était pas vraiment un. Mais avouons-le, cela vous donne l’impression d’être un.e véritable magicien.ne face à vos parents, capable de résoudre les problèmes par la simple force du bon sens. Selon un sondage ExpressVPN, 80 % des adultes aident leurs parents avec la technologie.

« Je ne vois plus le bouton ! Il a disparu ! »

Les boutons, ces petits symboles inoffensifs, sont souvent la source de la panique la plus totale chez vos parents. Une situation très fréquente : « Le bouton pour envoyer l’email a disparu ! Il n’est plus là ! ». Vous demandez alors s’ils sont bien dans leur boîte mail. « Oui oui, mais je ne le vois plus ! ». Après une demi-heure de questionnements et de supplications, vous découvrez qu’un zoom à 500 % sur la page rendait le bouton invisible à l’œil nu.

Parce que oui, l’un de vos parents a accidentellement zoomé en appuyant sur une combinaison de touches totalement improbable, qu’il serait incapable de reproduire même sous hypnose. La technologie, c’est un peu comme la magie noire : un simple mauvais geste, et tout part en vrille.

Les mots de passe : un casse-tête sans fin

Nous vivons à l’ère des mots de passe. Et pour vos parents, cela s’apparente à un véritable parcours du combattant. Rien que pour entrer sur leur compte email, c’est parfois une aventure épique. Après tout, comment se souvenir du mot de passe qu’ils ont changé six mois plus tôt ? Car oui scénario typique : « Je dois entrer mon mot de passe, mais je ne m’en souviens plus ». Vous demandez alors s’ils l’ont noté quelque part . « Ah oui ! Il est dans mon carnet ! Attendez, je regarde… Ah, non, ça c’était pour l’ancien mot de passe ».

Et là, commence la quête du Graal : essayer tous les mots de passe possibles et imaginables, parfois avec une combinaison de noms de famille, de dates de naissance et de numéros de rue. Quand, finalement, après dix essais infructueux, ils se résignent à changer leur mot de passe (encore), vous priez pour que cette fois-ci, ils le notent quelque part où ils pourront vraiment le retrouver. Spoiler : ce ne sera probablement pas le cas.

Les dizaines de captures d’écran accidentelles

Combien de fois avez-vous découvert que vos parents avaient pris des dizaines de captures d’écran accidentelles ? Peut-être même qu’ils ne savaient pas ce qu’était une capture d’écran avant que vous leur expliquiez, et pourtant, leur galerie photo en est pleine. « Comment je me retrouve avec 20 photos du même menu d’options ? Je n’ai rien fait, promis ! ». Vous tentez alors de leur montrer comment ne plus appuyer sur ces boutons en même temps, mais le miracle de la capture accidentelle continue d’opérer à des moments totalement aléatoires.

« C’est quoi ce truc ? Ça n’existait pas avant ! »

Tout changement, même minime, dans une interface familière est source d’une grande confusion. Par exemple, quand une application change légèrement de design ou que Facebook décide de déplacer un bouton (encore). Vous avez droit à un : « Qu’est-ce qu’ils ont encore changé ? Je ne retrouve plus rien ! Avant, c’était plus simple ». Là, vous êtes à deux doigts de monter une pétition pour interdire aux entreprises de tech de modifier quoi que ce soit sur leurs interfaces. Mais bon, vous prenez une grande inspiration et tentez de leur réapprendre l’emplacement des fonctionnalités. Et dans 6 mois, vous devrez refaire le même exercice quand tout changera à nouveau…

Les mises à jour : ces ennemies jurées

Pour vous, les mises à jour sont un mal nécessaire, une obligation pour rester à jour, mais pour vos parents, c’est la terreur incarnée. Elles apparaissent souvent à des moments inopportuns et semblent aussi effrayantes que de tomber sur un ours dans une forêt. « Qu’est-ce que c’est ce message ? Il dit que je dois faire une mise à jour. Mais est-ce que je vais perdre toutes mes photos ?! ». Le ton angoissé dans leur voix est palpable.

Vous leur expliquez alors patiemment qu’une mise à jour n’efface pas leurs photos. Mais cette peur persistante reste, comme si une mise à jour pouvait provoquer l’autodestruction instantanée de l’ordinateur ou du téléphone. Et puis, il y a toujours ce petit espoir (pour eux) que vous leur disiez qu’ils peuvent la reporter indéfiniment. Spoiler alert : ils ont probablement déjà ignoré la mise à jour une vingtaine de fois avant de vous appeler.

Les appels en visio… à moitié cadrés

Si vous avez déjà essayé de faire un appel en visio avec vos parents, vous savez de quoi nous parlons. Soit vous vous retrouvez à parler à leur front, soit c’est le plafond qui monopolise l’écran. En bonus, vous les entendez souvent crier comme si l’écran était à 200 mètres : « Tu me vois bien ? Pourquoi je te vois, mais tu ne me vois pas ?! ». L’art de cadrer une image en visio semble être un défi insurmontable. Même après plusieurs tentatives pour leur expliquer où placer la caméra, le résultat est toujours incertain. Et avouons-le, c’est une source infinie de fous rires.

La messagerie vocale : ce mystère insondable

Les parents et la messagerie vocale, c’est une histoire d’amour compliquée. Entre les messages laissés accidentellement, les écoutes répétées d’un même message (comme s’il allait changer la deuxième fois) et l’impossibilité chronique de l’effacer, chaque interaction avec la messagerie devient un véritable numéro d’équilibriste. « J’ai un message, mais je ne sais pas comment l’écouter ». Vous vous dites alors que le jour où la technologie rendra la messagerie vocale aussi intuitive que de décrocher un téléphone, vous pourrez enfin souffler. Mais ce jour n’est pas encore arrivé…

Les vidéos WhatsApp à plein volume dans les lieux publics

Finissons par un grand classique des situations gênantes : vos parents qui découvrent les joies des vidéos WhatsApp… avec le son à fond. Que ce soit dans un café, chez le médecin ou même en pleine réunion de famille, les vidéos drôles envoyées par tonton Maurice font soudain irruption, au volume maximum. Vous les voyez paniquer en tentant de baisser le son, mais il est déjà trop tard, tout le monde a entendu cette blague douteuse ou ce bruit assourdissant. « Comment on coupe ça ? C’était pas aussi fort la dernière fois ! ». Vous vous cachez derrière votre téléphone en espérant que personne ne vous regarde…

Aider vos parents avec la technologie est un véritable exercice d’équilibre. Vous apprenez deux choses : la patience est une vertu, et le rire est indispensable. Même si c’est parfois un vrai casse-tête, ces moments sont aussi des instants précieux. Parce qu’au final, chaque problème technique résolu est une petite victoire, et chaque éclat de rire partagé est un bon souvenir. Qui aurait cru que la technologie rapprocherait autant les générations, même si c’est parfois un peu… chaotique.