Ce que vous ignorez sur l’ascension des influenceurs salafistes

Après les coachs en séduction douteux et les mâles Alpha 2.0, ce sont les influenceurs salafistes qui se glissent sous les yeux curieux des internautes. Ces hommes improvisés imams ou conférenciers se font le relais de pensées très radicales, en défaveur des femmes et des minorités.

Des influenceurs qui retournent les croyances contre les femmes

Les réseaux sociaux sont le point de départ de nombreuses dérives. C’est devenu le terrain de jeu préféré des salafistes. Loin de fédérer un public de niche, ils s’immiscent aussi entre les pouces des jeunes gens, en quête de modèles. Éloquents, presque charismatiques, ils ne ressemblent pas aux salafistes austères croisés à la télévision ou dans les journaux. Ils soignent leur image pour mieux fidéliser leur communauté et pour convertir des internautes lambda à ce courant radical, l’air de rien. Leur prétendue « foi » est minutieusement scénarisée.

À des années-lumière des authentiques guides spirituels, ils délivrent une lecture archaïque et faussée du Coran. Ils remanient l’Islam à leur manière et opèrent un véritable lavage de cerveau auprès de la nouvelle génération. Chants religieux, images inspirantes de mosquées, discours qui se confond avec celui utilisé en développement personnel, proximité avec l’audimat… tout est fait pour rendre le salafisme « attrayant ». Pourtant, sous couvert de piété, ces influenceurs salafistes qui se hissent en haut de la toile, détournent les textes officiels et enchaînent les digressions.

Ces sages auto-proclamés, qui se targuent d’enseigner la religion et de relayer la « bonne parole », manipulent les écrits, les sortent de leur contexte et ajoutent des passages qui ne vont pas dans le sens des femmes. Selon leurs dogmes cousus de toute pièce, la vertu féminine passe par l’effacement, l’obéissance et la soumission. « Les femmes fortes créent des hommes faibles » : voilà le fond de leur pensée. Les influenceurs salafistes sont convaincus que la place des femmes est au foyer et que le monde se porterait mieux s’il n’y avait pas eu toutes ces évolutions en matière d’égalité.

L’islam totalement défiguré par les influenceurs salafistes

Face à leur ascension, il est crucial de rappeler que l’islam véritable, riche de nuances et de sagesses, n’a rien à voir avec l’extrémisme prôné par ces influenceurs. Leur islam est rigide, sectaire, vidé de sa profondeur. Ils déforment les enseignements religieux pour bâtir une vision totalitaire et excluante, créant une fracture avec l’immense majorité des musulmans qui vivent leur foi dans le respect de la liberté individuelle et de l’évolution des sociétés.

Ces figures montantes effacent toute forme de pluralité dans l’interprétation des textes, bannissent le débat intellectuel et diabolisent toute remise en question. Ils s’érigent en détenteurs exclusifs de la vérité, imposant leur dogme en étiquetant tout ce qui est différent comme « dévoyé » ou « dangereux ». Pourtant, pour des internautes peu avertis, difficile de distinguer le vrai du faux. Certaines personnes voient en eux un cadre, une ligne de conduite qui rassure dans une société instable.

Une propagande bien rodée qui passe presque inaperçue

Moralisateurs, ces gourous d’un nouveau genre dictent ce qui est « bien ou mal ». Ils le font toujours au nom d’Allah, crédibilité oblige. Un homme et une femme qui se regardent dans les yeux, une femme qui ne fait pas la prière ou encore deux personnes du même sexe qui éprouvent des sentiments réciproques et c’est l’entrée directe en enfer. Ce discours conservateur, aseptisé par le champ lexical de l’Islam, se déverse dans de nombreuses oreilles.

À première vue, rien ne laisse sous-entendre qu’ils sont d’un bord extrême de la religion. Ces influenceurs utilisent les codes de communication actuels pour mieux vendre leurs croyances puritaines. Storytelling émotionnel, mise en scène de leur propre transformation « vertueuse », glorification d’un mode de vie, méfiance envers le monde extérieur… Cette mécanique huilée crée un sentiment d’appartenance et incite à l’adhésion.

Le mot salafisme ne s’inscrit pas en lettre capitale dans leur description. Vous pouvez chercher partout dans les hashtags en bas de vidéo, il n’est nulle part. Ces influenceurs ne se décrivent pas comme tels et c’est justement tout le danger. Ils brouillent les pistes pour mieux régner derrière les pixels. Ils excellent dans l’art de la subtilité. Ces hommes, qui comparent le voile à une couronne et qui font l’éloge de la mère au foyer dévouée, font du prosélytisme discret, mais puissant. Ils se servent de la coolitude et du ton décomplexé des réseaux sociaux pour mieux faire passer leurs discours radicaux.

Ce qui encourage les jeunes à adhérer à ces dogmes stricts

Face à ces protagonistes barbus qui troquent volontiers le qamis contre le jean-basket, les jeunes sont conquis. Loin de pointer un décalage avec le 21e siècle, ils se retrouvent embarqués dans cette voie obscure de l’Islam. Ces discours à rebours du progrès qui défendent une vision très primaire de la religion sont presque parole d’évangile pour eux. Selon une enquête menée par le média The Conversation en 2019, il existe trois grandes raisons : la quête identitaire, la vision du monde structurée et le mode de vie clair et la volonté de se démarquer et de sentir appartenir à une communauté.

Ce « retour aux sources », cette vision primitive de ce que doivent être un homme et une femme, devient alors une réponse rassurante à la complexité du monde moderne. Face à une société qui valorise parfois l’apparence au détriment du sens, certains jeunes trouvent dans ces discours un sentiment de pureté, de mission, voire d’élévation.

Les influenceurs salafistes tirent une description drastique et illusoire du sacré. Ils entretiennent la guerre des sexes au lieu de cultiver la paix comme la religion le prône. La foi doit être une source d’épanouissement et non pas un prétexte à l’asservissement. La religion se vit à la première personne, pas sous l’influence d’un tiers. La sagesse, la vraie, ne se niche pas dans les écrans, mais à l’intérieur de soi.