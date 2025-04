Ce que vous faites sur un Wi-Fi public… et qui vous met en danger

Les réseaux Wi-Fi publics sont pratiques, surtout lorsqu’on voyage ou qu’on travaille à distance. Ils permettent de rester connectée gratuitement, sauf que… ces réseaux, souvent non sécurisés, représentent un véritable danger pour vos données personnelles.

Ne pas vérifier l’authenticité du réseau Wi-Fi

L’une des erreurs les plus courantes est de se connecter à un réseau Wi-Fi sans vérifier qu’il est légitime. Un pirate peut créer un faux réseau avec un nom trompeur, comme « FreeStarbucksWiFi », pour inciter les gens à s’y connecter. Ce type d’attaque, appelé « Evil Twin », permet aux cybercriminels d’intercepter les informations non chiffrées que vous envoyez. Avant de vous connecter à un Wi-Fi public, il est donc toujours préférable de confirmer le nom du réseau auprès du personnel ou d’autres utilisateurs pour éviter ce genre de piège.

Oublier la page d’authentification

De nombreux réseaux publics nécessitent une page de connexion avant d’y accéder. Cette page permet de valider la connexion et d’ajouter une première couche de sécurité. Si vous vous connectez à un réseau sans passer par cette étape, il est possible que vous soyez sur un réseau malveillant. Dans ces cas-là, votre appareil pourrait se connecter automatiquement et transmettre des données sans cryptage, laissant ainsi le champ libre aux attaquants pour intercepter vos informations personnelles.

Laisser Bluetooth et AirDrop ouverts

Bluetooth et AirDrop sont des outils de partage de fichiers pratiques, mais lorsqu’ils sont laissés ouverts sur un réseau public, ils peuvent devenir des portes d’entrée pour les cybercriminels. Des pirates peuvent exploiter ces fonctionnalités pour accéder à vos données ou même y introduire des malwares. Lors de l’utilisation d’un réseau Wi-Fi public, il est donc essentiel de désactiver ces fonctionnalités, sauf si vous en avez un besoin immédiat, afin de limiter les risques d’intrusion.

Utiliser l’autocomplétion sur les sites sensibles

Il est tentant de laisser les navigateurs enregistrer automatiquement les mots de passe, numéros de carte bancaire ou informations personnelles. Cependant, sur un réseau Wi-Fi public, cette fonctionnalité peut vous exposer à des risques. Les attaquants peuvent insérer des champs cachés dans les formulaires en ligne pour récupérer vos informations. Il est donc préférable de désactiver l’autocomplétion, surtout sur les sites sensibles, et d’utiliser des mots de passe uniques pour chaque service.

Se connecter automatiquement aux réseaux inconnus

De nombreux appareils sont configurés pour se connecter automatiquement à des réseaux Wi-Fi connus. Toutefois, cela peut être un piège, car votre appareil pourrait se connecter à un réseau frauduleux sans que vous en soyez consciente. Cette fonctionnalité expose alors vos données à des risques, car vous ne pouvez pas vérifier l’authenticité du réseau avant la connexion. Désactivez cette option pour éviter d’être connectée à un réseau non sécurisé.

Accéder à des comptes sensibles sans protection supplémentaire

Lorsque vous vous connectez à un compte sensible, comme un compte bancaire ou un e-mail, il est recommandé de protéger votre connexion avec un VPN (réseau privé virtuel). Un VPN chiffre vos données et vous protège contre l’interception de vos informations. Il est également recommandé d’utiliser un gestionnaire de mots de passe pour garantir que vos mots de passe soient complexes et uniques pour chaque service.

Moralité, les réseaux Wi-Fi publics peuvent sembler pratiques, mais ils sont loin d’être sécurisés. Pour protéger vos informations personnelles, il est essentiel de prendre des précautions supplémentaires lorsque vous vous y connectez. En suivant ces recommandations fournies par les experts en cybersécurité dans un article publié sur HuffPost, vous pourrez profiter de la commodité du Wi-Fi public sans compromettre votre sécurité en ligne.