Smellmaxxing : cette nouvelle lubie des ados va vous surprendre

Oubliez les déodorants d’ado mal vaporisés au vestiaire du collège : place aux parfums de niche, aux routines olfactives sophistiquées et à une obsession nouvelle pour les odeurs « de luxe ». Bienvenue dans l’ère du smellmaxxing, la tendance qui rend les ados accros aux fragrances.

Smellmaxxing : qu’est-ce que c’est ?

Le mot « smellmaxxing » vient de l’anglais « to smell » (sentir) et du suffixe « -maxxing », emprunté à des communautés en ligne obsédées par l’optimisation de soi (looksmaxxing, statusmaxxing…). Ici, il s’agit littéralement de maximiser l’impact de son odeur corporelle. Sauf qu’on ne parle pas simplement d’hygiène ou de sentir « bon » – l’objectif est de dégager une signature olfactive unique, maîtrisée, mémorable, presque stratégique.

Sur TikTok, le mot explose : des milliers de jeunes y postent leurs routines de parfums, leurs « layerings » (superpositions de fragrances), ou encore des « top 5 de parfums pour faire tourner des têtes dans les couloirs du lycée ».

Un phénomène porté par les réseaux

TikTok est le moteur principal de cette tendance. Des créateurs comme @TheCologneBoy, @fragranceobsessed ou encore @scentwithmelody cumulent des millions de vues en partageant leurs parfums favoris, leurs conseils d’application ou encore leurs réactions en testant des nouveautés. Un contenu où l’on parle de pyramide olfactive, de sillage, de notes de fond comme on parlerait autrefois de maquillage ou de sneakers.

Le tout dans un langage à la fois expert et accessible. On y apprend à « booster un parfum musqué avec une brume vanillée » ou encore à « choisir un parfum doudou pour un date au cinéma ». Des marques comme Dior, YSL ou Sol de Janeiro sont citées en boucle – au point de voir certains produits en rupture de stock après un buzz.

Des ados prêts à investir (beaucoup)

Le smellmaxxing n’est pas une tendance gratuite. Selon une étude de la banque d’investissement américaine Piper Sandler, les dépenses en parfumerie des ados ont bondi de 22 % aux États-Unis. Sur certains forums, des collégiens expliquent qu’ils économisent leur argent de poche pour s’offrir leur premier flacon de « Baccarat Rouge 540 », vendu à plus de 200 euros.

Le parfum est vu comme un investissement dans soi-même : une manière de projeter de la maturité, de la confiance, de se distinguer des autres. Le geste du parfum devient un rituel – au même titre qu’un look travaillé ou qu’une routine de skincare.

Une réponse à la quête d’identité

Si cette obsession peut faire sourire, elle s’inscrit dans une logique adolescente classique : se chercher, s’affirmer, se démarquer. Dans un monde saturé d’images, l’odorat devient une manière alternative de se raconter. Le parfum devient le prolongement de soi : mystérieux, solaire, rebelle, propre, poudré… autant d’adjectifs qu’on utilise pour décrire une fragrance, et soi-même par ricochet.

Certaines adolescentes expliquent même que le smellmaxxing les aide à prendre confiance en elles dans des contextes anxiogènes (examens, exposés, rendez-vous). Une étude relayée par Parents.com souligne que « l’odeur agit comme ancrage émotionnel, rappelant une émotion agréable ou un sentiment de sécurité ».

Une pression sociale dissimulée

Cette quête du parfum parfait a un revers : celui de la pression sociale. Sur les réseaux, certains ados se sentent en effet exclus car ils n’ont pas les moyens de s’offrir des parfums de luxe. D’autres expriment leur malaise face à la compétition implicite créée autour de l’odeur : qui sentira le plus « cher », le plus « adulte », le plus « différent » ?

Le phénomène inquiète aussi certains parents, face à une consommation parfois compulsive. Certains jeunes achètent plusieurs flacons par mois ou refont leur parfum dès la moindre variation d’humeur. Les forums regorgent de conseils pour « tenir plus longtemps », « sentir fort », ou encore « faire tourner les têtes à 5 mètres » – autant de signaux qui flirtent avec une forme d’injonction à la performance.

Les marques surfent sur la vague

Les grandes maisons de parfumerie ont bien compris le potentiel du smellmaxxing. Certaines adaptent leurs campagnes pour séduire ce public jeune : packagings plus pop, mini-formats, slogans axés sur la confiance en soi ou l’expression personnelle. D’autres marques nées sur TikTok, comme Phlur ou Kayali, proposent même des parfums pensés pour le layering ou conçus avec des influenceurs. Même le secteur du dupe parfumé explose : des marques comme Zara, Ariana Grande Fragrances ou The Dua Brand imitent des senteurs de luxe à prix cassé. Une alternative très prisée par les ados.

Le smellmaxxing révèle ainsi une nouvelle façon de se construire à l’adolescence, à la croisée du soin de soi, de l’image sociale et de la consommation émotionnelle. S’il peut être une source de créativité et de confiance, il mérite aussi une lecture critique face aux pressions économiques et sociales qu’il peut générer.