La vérité sur les hommes sigma que tout le monde ignore (et qui fait trembler !)

Les mâles Alpha ont de la concurrence. Ces hommes, qui ne voient pas plus loin que leur nombril et qui collent à cette image de virilité brute, ont légèrement perdu en grade. Les hommes Sigma, sortes de « loups solitaires » en marge de la meute, les surclassent en termes de toxicité. Ils ne font pas de bruit, mais ils sont redoutables. Au cinéma, l’homme Sigma prend les traits de John Wick ou de Tommy Shelby. Charismatique et introverti, il trompe facilement son monde. Pourtant, l’homme Sigma, aussi insaisissable soit-il, est un pur produit du patriarcat. Voici ce que vous devez savoir sur les hommes Sigma, version plus trash et silencieuse du mâle Alpha.

Les hommes Sigma, plus dangereux que les mâles Alpha ?

Les hommes, biberonnés à la testostérone et nourris aux stéréotypes, se trouvent des termes sur-mesure pour flatter leur égo et se donner de la force. Vous connaissez certainement les mâles Alpha, ces leaders montés sur muscles qui prennent les décisions pour les autres, parlent fort et se pensent au-dessus de tout. Les mâles Alpha ont plusieurs ambassadeurs au sein de la pop culture. Dans 007, James Bond épouse parfaitement cette image de l’homme sûr de lui, téméraire, ambitieux et dominant.

Mais certains hommes, frustrés de ne pas avoir cette autorité naturelle ni la crédibilité pour endosser ce rôle de « meneur », se sont appropriés une nouvelle lettre de l’alphabet grec en signe de revanche. Ils sont indépendants, silencieux et construisent leur réussite en autonomie. Leur mantra ? « Je n’ai besoin de personne pour exister ». Ils se font appeler les « hommes Sigma ». Ce sont des mâles Alpha plus « aboutis » et moins exubérants.

Contrairement aux Alphas, qui captent l’attention par leur présence bruyante, voire envahissante, les Sigmas se caractérisent par leur absence contrôlée. Vous ne savez jamais ce qu’ils pensent, et cela attise une curiosité presque obsessionnelle. Les hommes Sigma se sont trouvés de nobles représentants dans le 7e art. Leur figure de référence n’est autre que John Wick, le tueur à gages sensible campé par Keanu Reeves. Les hommes Sigma sont moins faciles à détecter que les mâles Alpha. Ils n’ont pas ce côté « bourrin » ou impétueux de leurs homologues. Ils s’introduisent dans vos vies sans éveiller le moindre soupçon.

Voici le portrait-robot des hommes Sigma pour mieux les repérer

À la différence du mâle Alpha, qui prend toute la place, l’homme Sigma n’a pas besoin de ramener sa science ou de déballer ses muscles pour se faire remarquer. Il exerce une espèce de magnétisme sur son public. Il ne va pas faire du « rentre-dedans », ni soumettre son opinion aux autres. L’homme Sigma est plus subtil et réfléchi que l’Alpha.

« Bien qu’eux aussi aiment être perçus comme dominants, les mâles Sigma n’imposent pas leur autorité aux autres », décrit la psychologue Chantal Gautier à Glamour UK

D’extérieur, les hommes Sigma se fondent dans la masse, mais intérieurement ils se sentent comme des êtres supérieurs. Leur égo est plus gros que leur cœur, d’ailleurs bien enfoui. Mais les hommes Sigma ont un bon camouflage. Ni suiveurs ni meneurs, ces mâles « nouvelle génération » s’auto-suffisent. Pour les percer à jour, voici leur portrait-robot :

Ils sont indépendants . Ils ne veulent pas s’encombrer de la présence des autres et préfèrent se contenter de leur propre compagnie. De prime abord, ils semblent froids, voire méprisants.

. Ils ne veulent pas s’encombrer de la présence des autres et préfèrent se contenter de leur propre compagnie. De prime abord, ils semblent froids, voire méprisants. Ils écoutent beaucoup, mais parlent peu . Les hommes Sigma détestent gâcher leur salive. Ils ont la phobie pure des « small talks », ces conversations autour de la pluie et du beau temps. Toutefois, ils savent prêter leurs oreilles quand il le faut.

. Les hommes Sigma détestent gâcher leur salive. Ils ont la phobie pure des « small talks », ces conversations autour de la pluie et du beau temps. Toutefois, ils savent prêter leurs oreilles quand il le faut. Ils se fichent des normes . Les hommes Sigma suivent leurs règles. Volontairement indisciplinés, ils refusent de se soumettre au système. Ils détestent tout ce que les gens aiment généralement.

. Les hommes Sigma suivent leurs règles. Volontairement indisciplinés, ils refusent de se soumettre au système. Ils détestent tout ce que les gens aiment généralement. Ils ne tiennent jamais compte de l’avis des autres. Contrairement aux mâles Alpha, qui cherchent à rallier des soldats machistes à leur cause, les hommes Sigma, eux, tracent leur route tête baissée.

À défaut de ne pas correspondre totalement au mâle Alpha, les hommes de nature timide qui ont le charisme d’une huître et l’éloquence d’un poulpe, ont inventé l’étiquette « Sigma ». Sorte de solution de repli pour se faire bien voir par la gent masculine.

À la différence des mâles Alpha qui entretiennent leur Cour et qui séduisent comme ils respirent, les hommes Sigma sont plus hermétiques au charme de ces mesdames. D’ailleurs, les femmes séduisantes font plus partie de leurs cauchemars que de leurs fantasmes. Les hommes Sigma sont des cousins éloignés des incels. Ils estiment être les vilains petits canards du dating et rejettent la faute de leur célibat sur les femmes.

Les hommes Sigma sont un mélange d’incels, de mâles Alpha et de businessmans. Un cocktail psychologique explosif. Dans les bas-fonds du net, les hommes Sigma présentent les femmes comme « des personnes interchangeables, prévisibles et manipulables ». Pour ces éternels solitaires, les femmes sont de simples pantins, rien de plus.

Le terme « Sigma » n’est qu’une énième trouvaille linguistique pour rassurer les hommes en manque d’estime et les conforter dans leur prétendue « puissance ». Des étiquettes sur mesure qui influencent le comportement et qui les empêchent surtout d’être eux-mêmes.