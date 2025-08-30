« Du sang sur la banquette » : un chauffeur de VTC s’indigne des règles d’une cliente

Une femme a laissé une trace vermillon sur le siège arrière d’un VTC et ce n’était pas du rouge à lèvre mais bien une fuite d’un autre genre. Les règles ne sont pas une science exacte et peuvent débarquer plus tôt que prévu mais le chauffeur qui a découvert cette tâche sur son tissu s’est tout de suite scandalisé, comparant ce phénomène naturel à un manque d’hygiène.

Un chauffeur de VTC qui voit rouge

Après sa dernière course de la journée, un chauffeur de VTC a fait le tour de son véhicule, en quête de papiers de bonbon ou d’autres potentiels détritus. En inspectant l’arrière de la voiture, il a relevé une trace de sang sur la banquette et au vu de son emplacement, elle laissait peu de place aux doutes. Ce n’était pas le résultat d’une coupure au doigt ou d’un vernis mal séché mais bien de l’hémoglobine plus intime. Au lieu de l’éponger avec un peu de savon de Marseille ou du vinaigre blanc et de remettre au propre le tissu, il s’est empressé de partager sa découverte sur les réseaux sociaux, dépeignant presque une scène d’horreur.

Dans cette vidéo, reprise par @balance_tonbeauf, compte qui rebondit avec adresse sur tous les contenus problématiques du net, l’homme ne prend pas de gant. “Normalement, vous vous lavez mesdames, on peut pas en arriver là. Moi j’ai payé deux cent euros de frais de nettoyage”. Pourtant, ça fait partie des “risques du métier”. Cette cliente n’a pas décidé d’avoir ses règles à ce moment-là, ni saboté volontairement le siège. Elle n’a en aucun cas voulu refaire la peinture intérieure du véhicule, elle a juste été surprise par son cycle, comme c’est souvent le cas.

Cet homme n’aurait peut-être pas fait tout un tapage si un chien avait levé la patte sur son tissu ou si un fêtard avait lâché son repas ailleurs que dans son sachet en plastique. Il se serait contenté de mettre la note la plus basse sur l’application avant de reprendre ses trajets.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Balance Ton Beauf (@balance_tonbeauf)

Des propos insultants envers les personnes menstruées

Alors qu’une femme débourse déjà près de 675€ par an dans ses protections périodiques et son confort menstruel, ce chauffeur daigne réclamer des frais de nettoyage à sa cliente, qui ne peut pas anticiper la coulée rouge à la minute près. Si le sang se serait échappé du nez ou d’une plaie toute fraîche, il n’aurait certainement jamais pris la parole sur la toile.

Dans la barre de commentaires, des internautes, pleinement concernés par cette problématique, n’ont pas caché leur colère. “Il n’a pas de mère, de sœur ou femme ?”. D’autres adressent toute leur empathie à la cliente. “La pauvre … le traumatisme qu’elle doit avoir maintenant pour un truc qu’elle ne peut pas maîtriser”. Au lieu de prendre bonne note de cette expérience et d’ajouter des films protecteurs sur ses sièges, ce chauffeur VTC fait peser la honte sur sa cliente. Cet homme a plus de respect pour sa voiture que pour les personnes menstruées.

Les hommes, désinformés sur le cycle

Comme le rappelle la créatrice de contenu derrière @balance_tonbeauf, les règles sont “naturelles”. Pourtant, ce chauffeur n’a visiblement pas beaucoup suivi ses cours de SVT à l’école. Il pense qu’il suffit de passer sous la douche pour arrêter les saignements. Mais ce n’est pas comme une coupure : le sang ne s’arrête pas de couler au bout de quelques minutes et ne disparaît pas comme par magie après quelques ablutions. Et scoop : les moins chanceuses font carrément des hémorragies sur plusieurs jours.

“Je pense qu’on devrait vraiment donner des cours aux hommes sur le fonctionnement du cycle menstruel des femmes, parce que là, ça devient grave” souligne une internaute dans les commentaires. La plupart des hommes ne savent pas à quoi ressemble un tampon et ne connaissent peut-être même pas l’existence des culottes menstruelles. La seule chose qu’ils en retiennent, ce sont les sautes d’humeur qui les accompagnent. Qui n’a jamais entendu cet irritable “t’as tes règles ou quoi ?” dans la bouche des hommes. Comme si les règles ne se résumaient qu’à quelques sursauts émotionnels.

Cette vidéo en dit long sur la perception des règles dans la société. Heureusement qu’il existe désormais des taxis pilotés par des femmes, plus compréhensives et averties sur le sujet.