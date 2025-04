La chevalière du pape François détruite, l’étonnante tradition

Le Vatican est un lieu où chaque geste, chaque symbole, et chaque tradition revêt une importance considérable. Parmi les rituels les plus marquants et les plus anciens figure la destruction de l’Anneau du Pêcheur, la chevalière portée par le pape tout au long de son pontificat. Ce rituel, qui s’accomplit après la mort du souverain pontife, est empreint de symbolisme et d’histoire. Pourquoi un tel bijou, représentant l’autorité spirituelle du pape, doit-il être brisé une fois son pontificat terminé ?

Un symbole historique : l’Anneau du Pêcheur

L’Anneau du Pêcheur, ou Anulus Piscatoris, est bien plus qu’un simple bijou. Il est l’emblème du rôle du pape en tant que successeur de l’apôtre Pierre, qui, selon la tradition chrétienne, était un pêcheur. Depuis le XIIIe siècle, chaque pape a ainsi porté un anneau unique, gravé de l’image de Saint Pierre jetant ses filets. Ce symbole représente non seulement la vocation du pontife à guider l’Église, mais aussi sa mission de rassembler les fidèles, comme le faisait Pierre, en lançant ses filets pour attirer les poissons.

L’anneau servait également à sceller les documents pontificaux. Lorsqu’il était apposé sur des bulles papales, des lettres et des décisions officielles, il garantissait l’authenticité des actes émis par le Vatican. Ce rôle de sceau a été remplacé par un tampon au XIXe siècle, mais l’anneau reste toujours un symbole d’autorité et de pouvoir spirituel.

La tradition de la destruction de l’anneau : un rituel séculaire

La pratique de détruire l’Anneau du Pêcheur après la mort du pape remonte au XIIIe siècle. Elle a été instaurée pour éviter toute tentative de falsification ou d’usurpation de pouvoir une fois le souverain pontife décédé. En effet, autrefois, les anneaux étaient utilisés pour sceller non seulement les documents officiels, mais aussi les actes de gouvernance du Vatican. Si l’anneau n’était pas détruit, il y aurait eu un risque de son utilisation frauduleuse pour tenter de donner l’apparence que le pape régnait toujours.

Ainsi, lorsque le pape décède, la tradition veut que son Anneau du Pêcheur soit brisé de manière solennelle. Ce geste symbolise non seulement la fin de son pontificat, mais aussi l’ouverture de la période de la « sede vacante » (siège vacant), une période durant laquelle l’Église reste sans souverain pontife, en attendant l’élection du prochain pape.

Un acte de fin de pontificat : la destruction de l’anneau de François

Le pape François, élu en 2013, a fait un choix marquant en optant pour une version moins ostentatoire de l’Anneau du Pêcheur. Contrairement à ses prédécesseurs qui portaient des bagues en or massif, le pape François a choisi une chevalière en argent doré, fabriquée à partir d’un bijou ayant appartenu à l’archevêque Pasquale Macchi, secrétaire du pape Paul VI. Ce choix a été interprété comme un geste symbolique de simplicité et d’humilité, fidèle à son désir de vivre une papauté modeste et proche des plus vulnérables.

L’anneau du pape François a été gravé avec l’image de Saint Pierre jetant ses filets, mais il se distingue par son aspect plus discret, représentant parfaitement la ligne de conduite du pape, axée sur la simplicité, l’accueil des pauvres, et la proximité avec les populations marginalisées. Cependant, peu importe la forme que prend l’anneau, lorsque le pape décède, ce dernier doit être détruit. Cette destruction est effectuée dans une salle privée du Vatican par le camerlengo, actuellement le cardinal Kevin Farrell. Le rituel consiste à inciser l’anneau avec une croix, symbolisant la fin du pontificat du souverain pontife. Autrefois, cette opération se faisait à l’aide d’un marteau, mais aujourd’hui, le geste est plus discret, tout en étant tout aussi solennel.

La symbolique derrière la destruction : humilité et transmission

La destruction de l’Anneau du Pêcheur n’est pas un acte anodin. Il marque la fin d’une époque et symbolise la transmission du pouvoir pontifical, qui ne se limite pas à un bijou ou à un titre, mais à la mission de l’Église. Ce rituel signifie que la papauté n’appartient à aucun homme, mais à l’Église elle-même. Le pontificat est un service envers la communauté chrétienne, et son héritage, bien que porteur de signes extérieurs de pouvoir, se transmet au-delà des symboles matériels.

Le futur du rituel : la relève du pape François

Lorsque l’anneau du pape François sera détruit, son message restera. Ce rituel, bien qu’il marque la fin d’un pontificat, symbolise aussi un début : celui du nouveau pape et de son propre engagement envers l’Église et ses fidèles. Le successeur du pape François portera son propre Anneau du Pêcheur, gravé selon les traditions, mais avec sa propre vision et son propre style. L’anneau de François, estimé à plus de 500 000 dollars en raison de sa fabrication unique et de son histoire, disparaîtra à jamais, mais son influence perdurera.

Alors oui, la chevalière du pape François sera un jour détruite. Mais son impact, son message, son empreinte dans l’histoire resteront. Car ce qui compte, ce n’est pas l’anneau, mais la main tendue qu’il représentait.