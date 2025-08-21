Le secret de son « salaire de rêve » ? Un travail que vous n’oseriez pas faire

Fabienne Ba.
Ashlea, 26 ans, a récemment dévoilé comment elle gagne jusqu’à 9 000 euros par mois en ne travaillant que la moitié de l’année, dans un métier périlleux et peu envié. Son secret : un emploi en milieu minier, qui nécessite endurance et courage, mais qui lui offre une rémunération exceptionnelle.

Un métier rare, exigeant et bien rémunéré

Conductrice de camion benne dans une entreprise minière, Ashlea évolue dans un univers majoritairement masculin, loin des bureaux traditionnels. Ce poste, connu sous le nom de « fly-in fly-out » (FIFO), implique des semaines de travail intensif sur site, suivies de longues périodes de repos. La pénibilité et l’éloignement expliquent un salaire très attractif.

Travailler 22 semaines pour profiter à plein

Ashlea travaille en alternance 14 jours sur 14, soit environ 22 semaines par an. Ce rythme permet de cumuler un salaire entre 5 000 et 10 000 euros mensuels, tout en profitant ensuite de plusieurs mois pour voyager et profiter de la vie. Une organisation atypique qui séduit de plus en plus de jeunes en quête d’équilibre entre vie professionnelle et personnelle.

 

Une ascension rapide malgré les difficultés

Débutant à 31 euros de l’heure, la jeune femme a rapidement gravi les échelons, renforçant sa compétence et sa valeur sur le terrain. Grâce à ses primes et avantages liés au statut FIFO, comme logement et repas pris en charge, ses revenus annuels peuvent atteindre plus de 100 000 euros, selon ses dires.

Un choix de vie affiché fièrement

Malgré la dureté du métier, Ashlea ne regrette rien. Elle valorise la réussite que lui apporte ce travail peu convoité, qui lui permet de financer ses passions et de vivre selon ses propres règles. Ce témoignage rappelle qu’avec du courage et de la détermination, certains emplois atypiques offrent des opportunités uniques.

Ashlea prouve ainsi que parfois, oser sortir des sentiers battus peut ouvrir la voie à une vie rêvée, alliant travail intense et liberté retrouvée.

