« C’est mal vu » : une Coréenne dévoile les standards de beauté de son pays

Société
Léa Michel
Sur TikTok, la créatrice sud-coréenne xoxo.niiu a récemment publié une vidéo qui fait réagir. Elle y liste plusieurs traits physiques considérés comme « peu attrayants » selon certains standards de beauté en Corée du Sud, souvent hérités de superstitions anciennes. Loin de valider ces jugements, elle les critique ouvertement et explique leur origine culturelle, soulignant combien ces croyances influencent encore la perception physique dans son pays.

Des croyances qui influencent l’apparence

Dans sa vidéo, xoxo.niiu précise qu’elle ne cautionne pas ces critères, qu’elle souhaite justement les exposer pour en montrer l’absurdité. Elle explique que beaucoup viennent de superstitions d’Asie transmises au fil des générations, certaines ayant encore un impact sur la chirurgie esthétique ou les habitudes beauté d’aujourd’hui. Les exemples qu’elle cite :

1. Les « gummy smiles »

Un « gummy smile » désigne un sourire laissant apparaître beaucoup de gencives. Selon certaines croyances locales, cela indiquerait une personnalité séductrice, perçue de façon négative, notamment par l’idée que la personne chercherait à séduire de manière excessive. Bien que ce soit un simple trait physique naturel, il est encore mal vu par une partie de la population.

2. Les « Sanpaku eyes »

Le terme désigne des yeux où une grande partie du blanc est visible autour de la pupille. Dans certaines superstitions, cela serait signe de malchance, de nombreuses épreuves à venir, voire d’instabilité émotionnelle. Ces croyances se sont popularisées dans plusieurs cultures asiatiques, mais restent sans fondement scientifique.

3. La couleur du blanc de l’œil

Toujours selon ces idées reçues, un blanc d’œil légèrement jaune serait interprété comme un signe de manque de clarté mentale et de problèmes de santé, notamment liés au foie. Là encore, la créatrice rappelle qu’il s’agit d’interprétations traditionnelles, et non d’un diagnostic médical.

4. Les grains de beauté autour des yeux

Dans cette symbolique, un grain de beauté proche des yeux serait associé à des larmes et à une vie marquée par la tristesse. C’est l’une des raisons pour lesquelles certaines personnes choisissent de les faire retirer. Elle indique d’ailleurs avoir elle-même eu recours à ce geste pour éviter ces interprétations.

5. Les lèvres très fines

Toujours dans ce registre de croyances, avoir des lèvres très fines serait lié à une tendance à trop parler ou à colporter des rumeurs. Ce stéréotype, bien qu’ancien, peut encore influencer la perception sociale de ce trait physique.

6. Les nez plus imposants

Fait intéressant, toutes les croyances ne sont pas négatives. Un nez plus grand est parfois vu comme un signe de bonne fortune et de richesse, en particulier pour les femmes. Cette interprétation, plus favorable, montre que ces superstitions peuvent aussi attribuer des qualités positives à certains traits.

Une vidéo pour dénoncer et non pour approuver

Tout au long de sa publication, xoxo.niiu insiste sur le fait que son objectif est de déconstruire ces standards. Elle souhaite que les spectateurs comprennent que ces jugements reposent sur des croyances dépassées, et qu’ils peuvent contribuer à une pression sociale inutile, en particulier pour les jeunes générations.

@xoxo.niiu Lmk if you want “good” facial features:) #facereading ♬ original sound – Niiü

En partageant ces anecdotes, xoxo.niiu met ainsi en lumière l’influence persistante des superstitions dans la perception de la beauté en Corée du Sud. Son message est clair : ces croyances ne devraient pas dicter la manière dont les individus se perçoivent ou sont jugés. Si certaines peuvent sembler anecdotiques, elles rappellent que les normes esthétiques restent profondément ancrées dans les traditions, et qu’il est nécessaire de les questionner pour favoriser une vision plus inclusive de la beauté.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
