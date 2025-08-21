Voici pourquoi garder vos bracelets de festivals au poignet est tout sauf cool

Société
Fabienne Ba.
Wendy Wei/Pexels

Conserver ses bracelets de festivals longtemps après l’événement est une habitude répandue, souvent perçue comme un signe d’appartenance ou un souvenir précieux. Pourtant, au-delà de l’aspect esthétique, cette pratique cache un problème important d’hygiène qui mérite d’être souligné.

Un véritable nid à bactéries et saletés

Les bracelets portés lors des festivals sont généralement conçus en tissu, plastique ou silicone. Exposés pendant plusieurs heures, parfois jours, à la sueur, à la poussière, aux frottements et à d’autres impuretés, ils deviennent rapidement des terrains propices à la prolifération des bactéries.

Selon des dermatologues, cette accumulation peut provoquer des irritations cutanées, des démangeaisons, voire des infections, notamment si la peau est sensible ou en réaction au matériau du bracelet. Ce phénomène est accentué lorsqu’on garde le bracelet sans interruption pendant plusieurs semaines, créant un microclimat humide et confiné difficile à nettoyer correctement.

Une mauvaise habitude malgré la symbolique

Si porter ces bracelets après le festival symbolise la nostalgie et l’appartenance au « clan des festivaliers », cela peut donc aussi envoyer un message de négligence vis-à-vis de son hygiène personnelle. La zone de la peau recouverte devient une « zone morte » où la respiration cutanée est réduite, laissant place à un développement plus facile de germes et d’impuretés.

Les professionnels de santé recommandent de retirer les bracelets rapidement afin de permettre à la peau de respirer et d’être nettoyée efficacement. Selon la microbiologiste Alison Cottell, ce port prolongé représente un danger pour les personnes immunodéprimées et celles travaillant dans la santé ou l’agroalimentaire, en raison des risques de transmission bactérienne.

Des alternatives plus saines et stylées

Pour immortaliser ces moments forts, mieux vaut privilégier des alternatives sans risque sanitaire. Garder des photos, des vidéos ou collectionner des objets et accessoires personnalisés est une option à la fois plus hygiénique et esthétique. Les souvenirs peuvent être valorisés autrement qu’en prolongeant la durée de port d’un bracelet potentiellement contaminé.

Au-delà de la mode, des tendances et des souvenirs, conserver ses bracelets de festivals pose ainsi un vrai problème d’hygiène cutanée. Pour protéger votre peau, il est préférable de les retirer rapidement. Un geste simple, qui reste moins visible mais beaucoup plus sain.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité des sexes. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues. J'essaie également de participer aux débats sur des sujets tels que le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur le genre et l'accès aux opportunités économiques. Je pense que ces conversations sont essentielles pour créer un monde plus juste et plus inclusif pour tous.
Article précédent
« C’est mal vu » : une Coréenne dévoile les standards de beauté de son pays

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

« C’est mal vu » : une Coréenne dévoile les standards de beauté de son pays

Sur TikTok, la créatrice sud-coréenne xoxo.niiu a récemment publié une vidéo qui fait réagir. Elle y liste plusieurs...

Le secret de son « salaire de rêve » ? Un travail que vous n’oseriez pas faire

Ashlea, 26 ans, a récemment dévoilé comment elle gagne jusqu’à 9 000 euros par mois en ne travaillant...

Amitié : les 9 red flags qui montrent qu’il est temps de couper les ponts

L’amitié est un trésor, une énergie qui nous nourrit autant qu’elle nous stimule. Néanmoins, il faut parfois accepter...

La Terre « fuit » de l’intérieur ? La découverte qui intrigue

Longtemps considéré comme totalement isolé, le noyau terrestre serait en réalité en train de perdre lentement certains de...

En Corée, une croyance étonnante pourrait changer votre regard sur la pluie

En Corée du Sud, la météo ne se résume pas à un simple choix de parapluie. Lorsqu’il pleut,...

« Je ne crois pas aux hommes chauves » : elle dénonce l’hypocrisie des standards

Sur TikTok, une vidéo publiée par le créateur de contenu @prestonrack fait réagir des milliers d’internautes. On y...