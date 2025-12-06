Ce pays où les femmes sont de plus en plus nombreuses à ne pas porter de soutien-gorge

Société
Julia P.
Freepik

La France se distingue en Europe comme le pays où le plus de femmes adoptent le « no bra », avec 7 % déclarant ne jamais ou presque jamais en porter, et 18 % chez les moins de 25 ans, selon des enquêtes récentes.

Accélération post-confinement

Ce mouvement, accéléré par la crise sanitaire et le télétravail, mêle confort quotidien et affirmation féministe, visible dans la rue et sur les réseaux sociaux comme l’explique une étude. Comparée à l’Espagne (3 %), l’Italie (2 %) ou le Royaume-Uni (1 %), la France mène cette tendance décomplexée.​ Avant 2020, seulement 3-4 % des Françaises évitaient le soutien-gorge, mais le confinement a propulsé ce chiffre à 8 % globalement et 20 % chez les jeunes, une habitude prolongée dehors pour sa liberté retrouvée.

L’isolement en pyjama a révélé un inconfort lié aux armatures et bretelles, poussant 53 % des femmes à prioriser le bien-être sur les normes. Chez les 18-24 ans, 13 % maintiennent cette pratique en 2022, record européen lié à une lutte contre la sexualisation imposée.​

Raisons au-delà du confort

Le confort motive 53 % des adeptes, mais 32 % des jeunes invoquent un refus des normes sociétales, transformant le « no bra » en geste mode et libérateur. Cette évolution touche plus les grandes villes et les CSP supérieures, avec une hausse de 4 % à 13 % entre 2020 et 2022. Bien que minoritaire (6-7 % global), elle persiste face aux freins comme le maintien ou les regards extérieurs.​

Adaptation de la mode

Les marques françaises réinventent alors la mode avec tops fluides, brassières souples sans armatures et matières seconde peau, rendant le soutien-gorge optionnel. Cette logique stylistique s’affiche même lors de Fashion Weeks, inspirant décolletés revisités et multifonctions confortables. Les jeunes femmes pionnières influencent un marché en mutation, loin des obligations traditionnelles.​

En résumé, en France le « no bra » s’impose comme un choix croissant pour une raison de confort et de liberté. Cette tendance montante repense les normes et la mode, priorisant le bien-être sur les conventions.

Julia P.
Julia P.
Je suis Julia, une journaliste passionnée par la découverte et le partage d'histoires captivantes. Avec une plume créative et un regard aiguisé, je m'efforce de donner vie aux sujets les plus divers, des tendances en vogue aux questions de société en passant par les délices culinaires et les secrets de beauté.
Article précédent
À cause du succès de leur fille en ligne, ils perdent leur emploi
Article suivant
Un match de foot au-dessus du vide : son exploit fait frissonner le web

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Un match de foot au-dessus du vide : son exploit fait frissonner le web

Le créateur de contenu russe Sergey Boytsov (@sergeyboytcov) a dernièrement réalisé le premier match de football sur une...

À cause du succès de leur fille en ligne, ils perdent leur emploi

Sophie Rain, jeune créatrice de contenus américaine, est devenue une "star" majeure sur les plateformes pour adultes depuis...

À 88 ans, il travaille encore… jusqu’à ce que les internautes décident de changer sa vie

Ed Bambas, vétéran américain de 88 ans, continue de travailler dans un supermarché près de Detroit (États-Unis) pour...

Une pluie d’étoiles filantes arrive bientôt, phénomène rare à ne pas manquer

Dans la nuit du 13 au 14 décembre 2025, le ciel s’illuminera avec l’une des plus spectaculaires pluies...

Elle se trompe de numéro de téléphone pour Thanksgiving… et crée une amitié improbable depuis 10 ans

En 2016, Wanda Dench, grand-mère de l’Arizona, envoie par erreur un SMS d’invitation à Thanksgiving à Jamal Hinton,...

Le « quittoking », cette tendance choc de la gen Z qui secoue le monde du travail

Sur les réseaux sociaux, une nouvelle tendance fait sensation : le "quittoking". Plutôt qu’une démission discrète et classique,...