Connaissez-vous la guerre des sodas, qui s’est jouée dans l’espace ?

Société
Fabienne Ba.
PB/Pexels
Quand la rivalité entre Coca-Cola et Pepsi atteint l’orbite… En juillet 1985, les deux géants du soda se disputent le titre de « premier cola dans l’espace » lors d’une mission emblématique de la NASA. Cet épisode met en lumière le poids du marketing dans les expériences scientifiques… même en dehors de l’atmosphère.

Quand le marché s’invite dans l’espace

À l’été 1985, la NASA décide de tester des boissons gazeuses en microgravité à bord de la navette Challenger pour la mission STS-51F. Officiellement, il s’agit d’un test expérimental, mais l’enjeu médiatique est énorme : Coca-Cola veut être le premier soda dans l’espace, symbole de modernité et de domination culturelle. Pepsi, mis au courant, réclame aussitôt l’égalité de traitement, obligeant la NASA à embarquer les deux prototypes de canettes modifiées, sur fond de pression politique.

@Kelly Michals / Flirck

Deux canettes, une gravité zéro

Adapter un soda à l’espace : les équipes de Coca-Cola et Pepsi conçoivent des canettes spéciales capables d’expulser le liquide et de libérer le gaz carbonique sans gravité. En l’absence de gravité, les bulles flottent, la mousse devient incontrôlable, et la dégustation s’avère bien plus technique que sur Terre. Selon les astronautes, les deux systèmes produisent beaucoup de mousse et le goût est altéré. Boire un soda gazeux en microgravité s’accompagne même d’étranges « éructations humides » à cause de l’impossibilité de séparer les gaz et le liquide dans l’organisme.

Wikipédia

Un test raté, mais une victoire marketing

Le résultat scientifique est mitigé : ni Coca-Cola ni Pepsi ne convainquent la NASA. Leurs sodas ne figureront jamais au menu officiel des astronautes ; la difficulté technique et les désagréments digestifs l’emportent sur le marketing. Pourtant, Coca-Cola revendique sa présence à bord comme une prouesse et offre sa canette spatiale au Smithsonian ; Pepsi préfère taire ses mésaventures. La presse baptise vite l’événement « Space Cola Wars », phénomène à la fois fascinant et ironique.

Et après ?

Depuis ce duel, d’autres marques ont tenté leur chance en orbite : Pizza Hut, Estée Lauder, et même des fabricants de vêtements ont profité de l’ouverture de l’espace aux acteurs privés pour des opérations publicitaires. La frontière entre la science et la vitrine commerciale dans l’espace n’a jamais été aussi poreuse.

Moralité, l’épisode de 1985 prouve que même à des centaines de kilomètres de la Terre, la bataille des marques ne connaît aucune limite.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité des sexes. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues. J'essaie également de participer aux débats sur des sujets tels que le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur le genre et l'accès aux opportunités économiques. Je pense que ces conversations sont essentielles pour créer un monde plus juste et plus inclusif pour tous.
