Scène surréaliste sur le tapis rouge : sa robe trop imposante finit déchirée… puis offerte au public

Quand la mode se heurte au protocole, le résultat peut être aussi absurde que spectaculaire. Le 19 mai 2025, une robe trop imposante a failli éclipser le Festival de Cannes lui-même.

Une traîne « trop ambitieuse » pour le tapis rouge

Le Festival de Cannes est connu pour ses paillettes, ses flashs et ses moments de mode grandioses. Cette 78e édition a réservé une scène inattendue juste avant la projection du film « The Phoenician Scheme » de Wes Anderson. Aux abords du Palais des Festivals, une modèle portant une création du styliste Steven Doan a été stoppée par la sécurité alors qu’elle s’apprêtait à monter les marches.

La raison ? Sa robe. Ou plus précisément, la traîne volumineuse qui en faisait partie. Conformément au nouveau règlement mis en place par le Festival, les tenues jugées trop encombrantes sont désormais proscrites afin de garantir la fluidité du passage et le confort dans les salles. L’invitée a donc été priée de s’arrêter net, malgré une apparence chic et parfaitement dans l’esprit couture de l’événement.

Cette décision a pris de court la jeune femme et le styliste Steven Doan, visiblement peu informés de cette consigne renforcée. L’affluence devant les marches, la pression du direct, et le désir de ne pas manquer l’événement ont alors conduit à une improvisation remarquée.

Une robe arrachée sous les caméras du public

La scène, filmée par des téléphones et rapidement virale sur TikTok, montre l’invitée en robe bustier sirène tenter d’ajuster sa tenue sur le côté, aidée par une autre femme habillée en Steven Doan. Faute de solution viable, cette dernière finit par arracher la traîne de la robe, en détachant une à une les épingles qui la maintenaient. Un geste aussi radical que symbolique.

Le morceau de tissu imposant est alors confié au styliste Steven Doan, qui, avec un sourire amusé, l’offre au public massé derrière les barrières. Ce dénouement improbable a déclenché une vague de réactions, entre stupéfaction, amusement et indignation.

Règlement vestimentaire : deux poids, deux mesures ?

Depuis le début de cette 78e édition, les nouvelles règles vestimentaires du Festival suscitent le débat. En plus de l’interdiction des tenues transparentes ou « trop nues », les créations jugées trop volumineuses sont désormais surveillées. Cette mesure vise à éviter les retards, les bousculades et les difficultés d’installation.

Toutefois, certains internautes relèvent des incohérences. Le même soir, d’autres personnalités ont visiblement pu accéder au tapis rouge avec des robes tout aussi impressionnantes, voire plus : Claire Holt en Carolina Herrera ou Mia Threapleton avec une robe émeraude à maxi-traîne. Ces exemples remettent en question l’uniformité de l’application du règlement.

Certains commentateurs soulignent une potentielle application à géométrie variable selon le degré de notoriété ou le prestige de la maison de couture représentée. Ce sentiment de favoritisme latent nourrit un malaise, amplifié par la portée virale des images.

Une scène qui alimente les réseaux

La vidéo de l’épisode, vue près de 800 000 fois, a divisé les internautes. Certaines personnes y voient une humiliation inutile, un manque de respect pour le travail du créateur Steven Doan, voire une faute de la sécurité. D’autres saluent une application stricte mais nécessaire du nouveau code.

On lit sous la vidéo des commentaires tels que « Quelle honte » ou « Elle n’était pas si longue », traduisant une incompréhension face à l’attitude du personnel de sécurité. D’autres, plus pragmatiques, estiment que « les règles sont claires et doivent s’appliquer à tout le monde ».

Ce moment surréaliste du 19 mai restera ainsi sans doute comme l’une des anecdotes les plus marquantes de cette édition du festival. Entre démesure stylistique et contraintes logistiques, Cannes rappelle que la scène commence bien avant la salle de projection. La robe, arrachée en pleine foule, puis offerte à des anonymes, devient finalement un symbole : celui de la tension entre l’expression individuelle et les exigences de l’organisation.