Cette femme gagne 3000 euros par mois avec une activité que personne n’aurait imaginée

Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, Kirsty Farts a trouvé un moyen « original » de générer des revenus réguliers : la vente de vidéos de ses flatulences en ligne. Ce business étonnant lui permet non seulement de rembourser ses dettes, mais aussi de « se sentir libre et authentique face à ses abonnés ».

Un business né d’une nécessité financière

Il y a 2 ans, cette femme de 28 ans originaire du Pays de Galles fait face à une lourde dette de plus de 12 000 euros. Incapable de la régler autrement, Kirsty s’inspire d’une Américaine qui avait déjà réussi dans ce domaine atypique et décide de se lancer elle aussi dans la commercialisation de ses pets sur une plateforme de contenu pour adultes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kirsty (@kirstyfartsreels)

Une présence active et une audience fidèle

Kirsty publie jusqu’à 60 vidéos par mois où elle filme différents scénarios d’expulsion d’air, souvent dans des cadres insolites ou avec l’aide d’objets du quotidien. Elle interagit aussi personnellement avec ses abonnés, dont beaucoup sont attirés par ce contenu spécifique – un phénomène appelé éproctophilie. Son compte Instagram compte près de 9 000 abonnés enthousiastes.

Le soutien familial et la confiance retrouvée

Si son père ignore encore cette activité, sa mère se montre très fière d’elle. Pour Kirsty, ce business a été une véritable bouffée d’oxygène, lui apportant à la fois une stabilité financière et un regain de confiance, selon ses dires. Elle apprécie particulièrement la possibilité d’être elle-même et d’être rémunérée pour cela, sans jugement.

Un métier pas comme les autres

L’authenticité est au cœur de ce travail peu commun. Kirsty raconte avec humour et simplicité : « Je suis littéralement assise dans ma chambre, et je me dis : ‘Oh, je vais juste péter sur une brosse, dans un pot ou dans mon parfum’ ». Malgré le caractère inhabituel de son activité, elle reçoit globalement des retours positifs et revendique sa liberté d’expression.

En résumé, l’histoire de Kirsty Farts illustre qu’il est possible de transformer une idée improbable en source de revenus stable. Son parcours rappelle que l’originalité, l’audace et l’authenticité peuvent parfois ouvrir des voies inattendues vers la réussite, même dans des domaines que la société juge insolites.