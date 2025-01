Votre signe astro n’est peut-être pas celui que vous pensez ! Découvrez la vérité

C’est devenu un rituel quotidien. Chaque matin, vous lisez votre horoscope pour découvrir ce que les astres vous réservent. Que vous soyez un Bélier passionné, une Balance indécise ou un Sagittaire intrépide, vous êtes peut-être attachée à votre signe astrologique, au point de l’utiliser parfois pour justifier une humeur ou un choix. Vous avez l’impression de vous reconnaître dans ce signe et pourtant, vous faites peut-être fausse route depuis le début. Il se pourrait bien que ce signe, que vous arborez autour de cou et que vous avez même inscrit dans votre bio Instagram ne soit pas celui que vous croyez. Ce que vous allez apprendre risque de bouleverser vos croyances !

Le zodiaque a bougé, et avec lui… votre signe ?

L’astrologie occidentale repose sur une division bien établie du zodiaque en 12 signes correspondant à des périodes précises de l’année. Cependant, ce système a été fixé il y a plus de 2 000 ans. Depuis, un phénomène astronomique appelé la précession des équinoxes a légèrement modifié l’orientation de la Terre par rapport au Soleil et aux constellations.

Autrement dit, les étoiles que nous voyons dans le ciel aujourd’hui ne sont plus alignées exactement de la même manière qu’elles l’étaient à l’époque où le zodiaque a été défini. Ainsi, votre signe astrologique « traditionnel » pourrait ne plus correspondre à la position actuelle du Soleil le jour de votre naissance.

Le mystérieux 13e signe : Ophiuchus

Si les astres régissent votre vie tout entière, de vos amours à vos décisions professionnelles, cette découverte pourrait tout remettre en cause. Pour ajouter encore plus de confusion, les astronomes rappellent qu’il existe une 13e constellation traversée par le Soleil : Ophiuchus, ou « le Serpentaire » (rien à voir avec Harry Potter). Située entre le Scorpion et le Sagittaire, elle n’a pas vraiment de valeur dans l’astrologie traditionnelle. Elle n’a donc pas sa place à la dernière page du programme TV. Pourtant, si vous êtes née entre le 29 novembre et le 17 décembre, vous pourriez donc vous identifier à ce signe oublié, qui évoque un esprit indépendant, curieux et guérisseur.

Alors, pourquoi ne pas inclure Ophiuchus ? Certains astrologues estiment que le zodiaque fonctionne sur un système symbolique, lié aux saisons, plutôt qu’à l’observation stricte des étoiles. Cela dit, vous n’avez pas de pouvoir la-dessus. L’astrologie n’est pas une science exacte.

Vous êtes née le 20 avril et vous vous considérez comme un Taureau depuis toujours ? Ou peut-être le 22 novembre, convaincue d’avoir le tempérament d’un Sagittaire ? Ces dates, qui marquent la transition entre deux signes astrologiques, sont en réalité moins fiables qu’on ne le pense. Cet horoscope auquel vous croyez dur comme fer depuis tant d’années vous a peut-être, lui aussi, induit en erreur.

En effet, les dates de début et de fin des signes varient légèrement chaque année, en fonction de la position exacte du Soleil. Les « cuspides », ou moments où un signe passe au suivant, ne se déroulent pas toujours à la même heure ni au même jour. Si vous êtes née à la limite entre deux signes, il est possible que vous apparteniez en réalité à l’un ou à l’autre en fonction de l’année et de l’heure précises de votre naissance. Pour en avoir le cœur net, rien de tel qu’un calcul précis de votre carte du ciel. Vous pourriez être surpris.e par le résultat !

Si vous vous sentez déjà trahie par votre signe astrologique, prenez une grande inspiration. Des calculateurs en ligne basés sur les alignements actuels des étoiles peuvent vous indiquer votre « nouveau » signe. Mais ça ne signifie pas que vous devez renier le précédent. L’astrologie est avant tout un outil de réflexion et de compréhension de soi, pas une vérité absolue.

Si vous avez fait une erreur sur votre signe astrologique, ce n’est pas dramatique. Au contraire. Ça explique pourquoi vous ne collez pas à 100 % avec la description que vous avez lu sur internet. Vous avez été sous « influence » pendant tout ce temps. Vous avez cru des prédictions qui ne vous étaient pas du tout adressées. Ce bouleversement peut être vu comme une chance de redécouvrir votre personnalité. Et n’oubliez pas que votre thème astral complet – qui inclut votre ascendant, votre Lune et vos autres planètes dominantes – est bien plus complexe et nuancé que votre seul signe solaire. Si vous êtes un puriste de l’astrologie, vous devez le savoir.

Rassurez-vous, ces révélations ne vont pas changer votre destinée ou le cours de votre vie. Elles ne vont pas non plus vous métamorphoser d’un coup. Même si vous avez découvert avec stupeur (et déception) que vous étiez plus Gémeaux que Taureau, pas question de jeter votre tasse à cornes. Vous pouvez vous retrouver dans les deux.