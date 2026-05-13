Être payé 50 000 dollars pour regarder la Coupe du monde 2026, l’offre d’emploi qui fait réagir

L’offre d’emploi dont tout le monde parle ce printemps 2026 ne vient pas d’une startup tech ni d’une agence créative. Elle vient de FOX Sports, la filiale de la compagnie de télévision Fox Corporation spécialisée dans la retransmission d’émissions sportives aux États-Unis – et elle propose de payer 50 000 dollars à une personne pour regarder du football.

L’offre qui a fait le tour d’Internet

FOX Sports, FOX One et Indeed ont lancé une recherche nationale pour recruter un « FOX One Chief World Cup Watcher » – un rôle payé 50 000 dollars pour… regarder l’intégralité des 104 matchs de la Coupe du monde FIFA 2026 en 4K sur FOX One, la plateforme de streaming officielle du tournoi. Le tournoi s’étend du 11 juin au 19 juillet 2026 – soit 39 jours de matchs consécutifs, depuis un espace de visionnage entièrement sur mesure installé en plein cœur de Times Square à New York.

Un bureau en cube de verre au milieu de Times Square

Le poste se déroule depuis un cube de verre transparent installé en plein milieu de Times Square, face aux milliers de visiteurs, touristes et navetteurs qui passent quotidiennement. Cette configuration fait de chaque match une véritable watch party publique – le titulaire du poste devenant en quelque sorte le superfan officiel de la Coupe du monde, exposé à la vue de tous pendant 39 jours.

Ce que le poste implique vraiment

Le travail comprend trois missions principales : regarder absolument chaque minute de la couverture FOX Sports des 104 matchs en 4K sur FOX One, animer l’espace de visionnage depuis Times Square pour en faire une expérience collective unique, et créer et partager du contenu authentique sur les réseaux sociaux tout au long du tournoi pour s’imposer comme la référence incontournable des téléspectateurs de la Coupe du monde. Une fiche de poste qui donc mêle passion du football, résistance physique et aisance sur les réseaux sociaux.

La révélation en direct sur FOX

Pour postuler, les candidats doivent mettre à jour leur profil Indeed avec leur expérience et leurs compétences pertinentes, en activant l’option « Les employeurs peuvent vous trouver » pour permettre à l’équipe de recrutement FOX de les repérer. Ils doivent également publier une courte vidéo sur les réseaux sociaux expliquant pourquoi ce poste est fait pour eux, en utilisant le hashtag #ChiefWorldCupWatcher. Les candidatures sont acceptées jusqu’au dimanche 17 mai.

La personne sélectionnée sera révélée en direct le 6 juin lors de la diffusion du match Boston Red Sox contre New York Yankees sur FOX. Le poste débute officiellement ce même 6 juin – une semaine avant le coup d’envoi du tournoi – et se termine le 26 juillet, une semaine après la grande finale.

Derrière le coup marketing, un vrai enjeu business

Le partenariat FOX Sports et Indeed est conçu pour mettre en lumière FOX One comme destination principale de la Coupe du monde, tout en utilisant la plateforme Indeed pour une campagne qui mêle sport, réseaux sociaux et marketing de marque. Robert Gottlieb, président marketing de FOX Sports, a résumé l’ambition : « La Coupe du monde FIFA sera un tournoi historique qui mérite un recrutement tout aussi historique. Un candidat engagé aura le poste d’une vie pour vivre et célébrer chaque histoire, chaque nation et chaque moment exaltant qui définit le beau jeu ».

50 000 dollars pour regarder 104 matchs de football dans un cube de verre à Times Square – le poste fait ainsi rêver certaines personnes. Toutefois, il faut tolérer les horaires décalés, créer du contenu en continu, supporter la pression d’être exposé au regard de milliers de passants new-yorkais, etc. Certains appelleraient ça du travail. D’autres, la chance de leur vie.