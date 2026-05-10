En jouant au tennis avec des robes « extravagantes », cette créatrice de contenus enflamme Internet

Sur Instagram, la créatrice de contenus Isidora (@isidorapjv) fait beaucoup parler d’elle avec des vidéos aussi glam qu’improbables. Son concept : jouer au tennis vêtue de robes et perchée sur des talons hauts. Si certains internautes adorent cet univers ultra esthétique, d’autres y voient surtout une mise en scène pensée pour faire le buzz.

Des vidéos entre mode et sport

Dans ses Reels (vidéos Instagram), Isidora échange des balles sur des courts de tennis tout en portant des robes plus ou moins volumineuses. Le contraste entre l’univers du sport et celui de la mode attire immédiatement l’œil. L’esthétique de ses vidéos rappelle parfois des campagnes de luxe ou des scènes de cinéma : tout semble pensé pour créer une ambiance élégante et théâtrale. C’est justement ce mélange inattendu qui a permis à ses contenus de devenir viraux sur les réseaux sociaux.

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Des internautes fascinés…

Sous ses publications, de nombreux commentaires saluent son univers visuel. Certains internautes expliquent regarder ses vidéos « pour l’ambiance ». D’autres apprécient le fait qu’elle propose une vision différente du tennis, plus mode, plus artistique et moins centrée sur la performance sportive. Son style très identifiable lui a permis de construire une véritable signature visuelle sur Instagram. Dans un flux saturé de contenus similaires, ses vidéos sont immédiatement reconnaissables.

…et d’autres beaucoup plus critiques

Si ses vidéos font énormément réagir, elles sont loin de faire l’unanimité. De nombreux internautes jugent le concept « ridicule » ou estiment qu’il s’agit avant tout d’une stratégie pour attirer l’attention sur les réseaux sociaux. Plusieurs commentaires soulignent aussi le manque de praticité de ces tenues pour jouer au tennis. Pour certains, évoluer sur un court en robe de soirée et en talons hauts paraît davantage relever de la performance esthétique que du sport lui-même.

D’autres critiques vont plus loin et s’interrogent sur l’image renvoyée par ce type de contenu. Certains internautes considèrent que ces vidéos entretiennent l’idée que les femmes devraient toujours être ultra apprêtées, même dans des activités physiques ou du quotidien. Cette vision est perçue par certains comme réductrice, notamment parce qu’elle associerait encore la « féminité » à une apparence constamment « sophistiquée ».

Une discussion plus large sur les réseaux sociaux

Le succès des vidéos d’Isidora montre aussi à quel point les réseaux sociaux transforment certaines activités en véritables mises en scène visuelles. Aujourd’hui, le sport, la mode et le divertissement se mélangent de plus en plus dans les contenus viraux. Le but n’est pas forcément de représenter une pratique réaliste, mais plutôt de créer une image marquante, esthétique ou surprenante.

Cela explique aussi pourquoi les réactions sont si partagées : certaines personnes y voient simplement un contenu artistique et amusant, tandis que d’autres y lisent des messages plus symboliques sur les attentes liées à l’apparence des femmes.

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En fin de compte, les vidéos d’Isidora illustrent surtout la manière dont un concept visuel peut déclencher autant d’admiration que de débats sur les réseaux sociaux.