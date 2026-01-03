« Les hommes veulent une femme qui reste à la maison » : les paroles de ce streameur font polémique

Asmongold, streameur ultra-populaire connu sous le nom « Zack Asmongold », a récemment déclenché un débat massif en ligne en expliquant, selon lui, « pourquoi des stars féminines du streaming comme Cinna et Pokimane restent célibataires ».

Contexte : une réaction à la « solitude des streamers »

Dans un stream récent, Asmongold réagit à des plaintes de femmes streamers sur leur vie amoureuse. Sa phrase choc – « Les hommes veulent une femme qui reste à la maison, s’occupe des enfants et cuisine » – a immédiatement fait réagir. Prononcée en direct, elle a profondément divisé la communauté gaming et bien au-delà. Pour lui, ces influenceuses indépendantes et carriéristes ne correspondraient pas aux attentes traditionnelles de nombreux hommes, qu’il décrit comme « attachés à un modèle de femme centré sur le foyer, la famille et les tâches domestiques ».

Relayée massivement sur TikTok et X (anciennement Twitter), la séquence a cumulé des millions de vues en quelques jours, suscitant indignation, débats et prises de position tranchées. Beaucoup dénoncent une vision arriérée, sexiste et empreinte de misogynie, rappelant qu’en 2025, réduire la valeur ou la désirabilité d’une femme à son rôle domestique est non seulement dépassé, mais profondément problématique.

Certes, il existe encore des hommes qui pensent ainsi, mais normaliser ou présenter cette vision comme une attente masculine majoritaire revient à figer les femmes dans un rôle qui ne correspond ni à l’évolution de la société ni aux aspirations de millions d’entre elles. Une femme n’est pas « faite » pour s’occuper du foyer : elle peut être indépendante, ambitieuse, carriériste, créatrice de contenu, mère ou ne pas l’être – ou tout cela à la fois – selon ses propres choix.

Asmongold shares his take on why some top female streamers like Cinna and Pokimane are still single 😳👀 “Guys want a woman who’ll stay home, take care of the kids, and cook.” 😭💀 pic.twitter.com/xy7kabeMR2 — veizau (@veizau) December 31, 2025

Deux camps s’affrontent : tradition vs. modernité

La phrase a ouvert les vannes d’un débat houleux :

Les partisans du « traditionnel » : beaucoup d’hommes approuvent, arguant que la société moderne a perdu des valeurs familiales stables. « Les hommes veulent une partenaire qui priorise le foyer, pas une rivale professionnelle », lit-on dans les commentaires.

Les opposants : d’autres dénoncent une vision sexiste et rétrograde. « C’est de la misogynie pure : réduire les femmes à des ménagères », répliquent-ils. Un tweet viral résume : « Je préfère mourir seule que d’être une femme au foyer ».

Sur X (ex-Twitter) et Reddit, les échanges s’enflamment, opposant indépendance féminine et rôles genrés perçus comme naturels par certains.

Pokimane, une cible habituelle des critiques misogynes

Depuis ses débuts sur les plateformes de streaming, Pokimane – de son vrai nom Imane Anys – fait face à une vague constante de critiques sexistes. Figure incontournable de Twitch et YouTube, elle incarne une réussite féminine dans un univers encore largement dominé par les hommes. Cette visibilité s’accompagne malheureusement régulièrement d’attaques misogynes, allant des commentaires sur son apparence à des remises en question injustifiées de ses compétences.

Loin de se laisser abattre, Pokimane a appris à naviguer ces attaques récurrentes avec résilience, dénonçant publiquement le sexisme ambiant et appelant à une meilleure modération en ligne. Son expérience illustre les obstacles spécifiques que rencontrent les femmes créatrices de contenu, et souligne la nécessité d’un changement profond dans la culture numérique.

Le streameur Asmongold, connu pour ses positions conservatrices et ses critiques, assume sans filtre. Ce commentaire s’inscrit dans ses analyses récurrentes de la « solitude masculine » et des dynamiques de genre sur Twitch.