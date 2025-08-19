« J’adore les femmes qui brisent l’ego des mecs » : sa victoire écrasante fait le tour d’internet

Sur Instagram, la créatrice de contenu @famadkr a déclenché un véritable raz-de-marée viral en publiant une vidéo où elle ridiculise un adversaire misogyne… sur un échiquier. Le clip, mêlant revanche et humour, est rapidement devenu un symbole de revanche féminine dans un domaine où les clichés persistent.

Le duel qui a tout déclenché

La vidéo s’ouvre avec un texte qui donne le ton : « pov : j’humilie un mascu aux échecs (ils pleurent après) ». On y découvre les captures d’écran d’un échange privé avec un homme qui lui écrit notaamment : « laisse les échecs aux mecs, ça se voit t’es claquée et en 3 tours tu te fais éteindre ».

Plutôt que de se laisser intimider, la créatrice de contenu @famadkr lui propose un 1 contre 1 en ligne et filme la partie. Tout au long du match, elle commente ses erreurs, démontrant une maîtrise stratégique imparable. Dans le chat, son rival persiste : « je vais te fumer ». Quelques coups plus tard, c’est échec et mat – la revanche de @famadkr est totale.

Des insultes après la défaite

Au lieu de reconnaître sa défaite, l’adversaire lui envoie une série de messages de haine mêlant insultes et propos misogynes, allant jusqu’à lui dire : « retourne faire la vaisselle ». Un comportement qui, loin de décourager la créatrice de contenu @famadkr, met encore plus en lumière la mauvaise foi et la fragilité d’ego qu’elle dénonçait.

L’explosion des réactions

En commentaire, les internautes se déchaînent. On lit des « Queen », « J’adore les femmes qui brisent l’ego des mecs », ou encore « C’est comme ça qu’on joue et qu’on ferme des bouches ». La vidéo est partagée massivement, dépassant largement le cercle des passionnés d’échecs pour devenir un moment pop culture.

Au-delà de la simple victoire, la séquence de la créatrice de contenu @famadkr rappelle ainsi à quel point les stéréotypes de genre persistent dans des domaines aussi variés que le sport ou les jeux de stratégie. En quelques minutes, elle a réussi à transformer un commentaire condescendant en un moment jubilatoire et inspirant, prouvant que la meilleure réponse reste parfois… un échec et mat.