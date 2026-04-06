Le « Gen Z pout » remplace le « duck face » : quelle est cette tendance ?

Les codes des réseaux sociaux évoluent rapidement, y compris dans la manière de poser devant l’objectif. Après des années dominées par le célèbre “duck face”, une nouvelle expression faciale s’impose progressivement : le “Gen Z pout”. Popularisée sur les réseaux sociaux, cette pose se distingue par une approche plus naturelle, en phase avec les tendances actuelles valorisant l’authenticité.

Une évolution des codes de la pose photo

Le “duck face”, caractérisé par des lèvres fortement pincées, a longtemps été associé aux selfies publiés sur les réseaux sociaux dans les années 2010.

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La génération Z semble aujourd’hui privilégier une expression plus discrète, appelée “Gen Z pout”. Cette pose consiste à entrouvrir légèrement les lèvres, en conservant un visage plus détendu.

Ce changement illustre une évolution des références esthétiques en ligne, où les expressions jugées plus spontanées gagnent en popularité.

Les créateurs de contenu partagent régulièrement des tutoriels expliquant comment adopter cette pose, contribuant à sa diffusion rapide.

Une tendance liée à la recherche de naturel

Le succès du “Gen Z pout” s’inscrit dans une tendance plus large valorisant une apparence perçue comme moins travaillée.

Plusieurs spécialistes de la communication visuelle observent que les jeunes internautes privilégient des images qui donnent l’impression d’être prises sur le moment, sans mise en scène excessive.

Cette évolution s’accompagne d’un intérêt pour des styles photographiques plus minimalistes, où la lumière naturelle et les expressions sobres sont mises en avant.

La popularité de cette pose reflète ainsi une recherche d’équilibre entre mise en valeur de l’image et impression d’authenticité.

Le rôle central des réseaux sociaux dans la diffusion de la tendance

Comme de nombreuses tendances visuelles, le “Gen Z pout” s’est propagé grâce aux plateformes sociales. Les formats vidéo courts permettent de montrer rapidement des exemples de poses et de conseils.

Les tendances liées à l’apparence évoluent souvent par cycles, chaque génération développant ses propres références. Et il faut bien admettre que la visibilité accrue de certaines expressions faciales contribue à standardiser de nouveaux codes visuels.

Une nouvelle illustration de l’évolution des codes numériques

Les tendances liées aux selfies témoignent de la manière dont les usages numériques influencent la perception de l’image.

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Le passage du “duck face” au “Gen Z pout” illustre la rapidité avec laquelle les codes esthétiques peuvent évoluer. Ces effets de mode participent à redéfinir la manière dont les internautes choisissent de se représenter en ligne.