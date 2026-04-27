Les chercheurs ont identifié un « défaut » surprenant chez les personnes très intelligentes

On présente souvent la solitude comme un « défaut à corriger ». Une récente étude invite à revoir ce jugement. Selon ces travaux, apprécier les moments seul pourrait être associé, chez certaines personnes, à « une intelligence élevée et à une bonne autonomie émotionnelle ».

La solitude, vraiment un défaut ?

Le mot « défaut » mérite ici d’être nuancé. Aimer passer du temps seul n’a rien d’un problème en soi. Certaines personnes se ressourcent au contact des autres, tandis que d’autres retrouvent leur équilibre dans le calme et l’espace personnel.

Nous ne fonctionnons pas tous de la même manière, et c’est parfaitement normal. Préférer la solitude choisie ne signifie ni tristesse, ni rejet des autres, ni maladresse sociale. Cela peut simplement refléter un tempérament différent. Il n’y a donc aucune honte à aimer votre propre compagnie. Le besoin de solitude peut être aussi légitime que le besoin de sociabilité.

Ce que montre l’étude

Publiée dans le British Journal of Psychology, cette recherche s’est appuyée sur environ 5 000 participants. Les chercheurs ont observé que les personnes appréciant davantage la solitude, notamment dans des environnements urbains, présentaient en moyenne un quotient intellectuel plus élevé ainsi qu’un bon niveau de satisfaction personnelle.

L’idée n’est pas de dire que toutes les personnes intelligentes veulent vivre seules, ni que les personnes sociables le seraient moins. Il s’agit plutôt d’une tendance statistique observée dans un groupe, avec toutes les nuances que cela implique. Ces résultats suggèrent surtout que certaines personnes dotées de fortes capacités cognitives semblent moins dépendre des interactions sociales fréquentes pour se sentir bien.

Pourquoi cela pourrait s’expliquer

Les chercheurs avancent une piste appelée la « théorie de la savane ». Selon cette hypothèse, nos ancêtres ont développé des comportements adaptés à la vie en groupe, essentielle à la survie.

Aujourd’hui, les environnements modernes sont plus complexes et demandent parfois une forte capacité d’adaptation individuelle. Les personnes très intelligentes pourraient alors être plus à l’aise pour gérer seules certaines situations, résoudre des problèmes ou organiser leur quotidien sans rechercher constamment la stimulation sociale. Autrement dit, elles pourraient tirer davantage de confort d’un fonctionnement autonome.

Une richesse souvent mal comprise

La solitude choisie est parfois interprétée à tort comme un repli. Pourtant, elle peut aussi être synonyme de concentration, de créativité et de réflexion profonde.

Certaines personnes ont besoin de silence pour penser, créer, lire, apprendre ou simplement recharger leur énergie. D’autres aiment alterner moments sociaux et temps seuls. Là encore, aucune formule n’est supérieure à une autre. Aimer la solitude ne vous rend ni froid, ni étrange, ni inaccessible. Cela peut simplement signifier que vous savez ce qui vous fait du bien.

Pas de case unique pour être épanoui

Il est important de rappeler qu’une étude ne définit jamais une personne à elle seule. L’intelligence est multiple, la personnalité aussi, et chacun construit son équilibre différemment. Certaines personnes brillent dans les échanges permanents, les projets collectifs et l’énergie du groupe. D’autres s’épanouissent davantage dans l’autonomie, la tranquillité et les espaces calmes. L’essentiel n’est pas de correspondre à une norme sociale, mais de respecter votre fonctionnement naturel.

En fin de compte, cette recherche rappelle surtout une chose : ce que l’on qualifie parfois trop vite de « défaut » peut simplement être une autre manière d’être au monde. Et cette diversité humaine est une vraie richesse.