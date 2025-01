Hommes plus grands, femmes plus petites : l’inégalité de taille expliquée par la science

Depuis un siècle, la différence de taille entre les hommes et les femmes s’est encore accentuée. Une étude récente menée par le professeur Lewis Halsey de l’Université de Roehampton révèle que les hommes ont gagné en taille et en poids deux fois plus rapidement que les femmes au fil des générations. Mais pourquoi cette inégalité de croissance ? Entre évolution biologique, sélection et conditions de vie, la science tente d’expliquer ce phénomène.

Un écart qui se creuse avec l’amélioration des conditions de vie

L’étude a analysé des données de l’Organisation mondiale de la santé et de plusieurs institutions à travers le monde pour observer l’évolution de la taille et du poids des populations en lien avec le niveau de développement des pays. Les chercheurs ont constaté que lorsqu’un pays améliore ses conditions de vie (alimentation, accès aux soins, éducation), la taille moyenne de ses habitants augmente. Mais cette croissance est plus marquée chez les hommes :

Pour chaque hausse de 0,2 point de l’Indice de Développement Humain (IDH), les femmes gagnent 1,7 cm et 2,7 kg en moyenne, tandis que les hommes gagnent 4 cm et 6,5 kg.

Dans le Royaume-Uni, où l’IDH est passé de 0,8 en 1900 à 0,94 en 2022, la taille moyenne des femmes est passée de 159 cm à 162 cm, soit une augmentation de 1,9 %. Chez les hommes, elle est passée de 170 cm à 177 cm, une augmentation de 4 %. « En 1905, une femme sur quatre était plus grande que l’homme moyen. En 1958, ce chiffre était tombé à une sur huit », explique Lewis Halsey.

Une question d’évolution et de sélection naturelle

Si vous jetez un œil à l’histoire de l’humanité, vous verrez que les différences de taille entre les sexes ne sont pas nouvelles. En effet, dans la majorité des espèces, les mâles sont souvent plus grands que les femelles. Ce phénomène, qui a traversé les âges, est lié à des besoins biologiques distincts. Dans le cas des humains, les hommes ont évolué pour être plus grands et plus lourds, car cela offrait un avantage pour la compétition physique, en particulier pour la chasse et la défense du groupe. La taille accrue des hommes permettait également de mieux rivaliser pour des partenaires.

La sélection naturelle a favorisé ces caractéristiques, en choisissant ceux qui étaient physiquement plus imposants. Les hommes ont aussi tendance à réagir plus fortement aux améliorations des conditions de vie, notamment à une alimentation plus riche en calories, ce qui favorise une croissance plus marquée. « Lorsque les hommes grandissent dans un environnement sain, ils atteignent plus facilement leur plein potentiel génétique », explique le professeur Lewis Halsey. Les femmes, en revanche, ont développé des caractéristiques physiques différentes, comme des hanches plus larges pour faciliter l’accouchement, ce qui a contribué à leur taille plus petite.

Le rôle des hormones sexuelles, comme les œstrogènes chez les femmes et la testostérone chez les hommes, est aussi clé dans cette histoire de croissance. La testostérone stimule la croissance musculaire et osseuse, ce qui explique en grande partie pourquoi les hommes ont tendance à être plus grands et plus costauds. L’œstrogène, quant à lui, ralentit la croissance osseuse chez les femmes, mais permet aussi de favoriser des développements comme le volume des seins et l’élargissement des hanches.

Les limites et les désavantages de la grande taille

Bien que la grande taille soit souvent perçue comme un avantage dans certaines sociétés, elle n’est pas sans inconvénients. Les personnes grandes peuvent parfois rencontrer des difficultés dans leur quotidien : trouver des vêtements qui leur conviennent, se sentir à l’étroit dans des espaces conçus pour des individus plus petits, ou même avoir des douleurs articulaires dues à une posture qui peut se dégrader avec le temps. Les chercheurs rappellent que les personnes plus grandes sont plus sujettes à certaines maladies, notamment les cancers, car elles ont plus de cellules susceptibles d’accumuler des mutations : « Grandir plus que la moyenne peut être un signe de bonne santé, mais cela peut aussi impliquer certains risques biologiques », souligne Michael Wilson, professeur d’écologie et d’évolution à l’Université du Minnesota.

La taille peut également entraîner des attentes sociales parfois inconscientes, où l’on s’attend à ce que les grandes personnes soient toujours fortes, imposantes, voire intimidantes. Mais au-delà des perceptions extérieures, il est essentiel de se rappeler que la taille, qu’elle soit grande ou petite, n’a aucun impact sur la véritable valeur d’une personne. Ce qui compte réellement, c’est ce qu’on est à l’intérieur, comment on se sent dans sa peau, et la manière dont on se respecte et respecte les autres. La diversité de taille fait partie de ce qui nous rend uniques, et l’essentiel, c’est de se sentir bien dans son corps, peu importe sa hauteur.

Une évolution encore en cours ?

L’étude ne conclut pas que la différence de taille entre hommes et femmes va continuer de se creuser indéfiniment. Cependant, elle met en lumière comment l’évolution et les conditions de vie ont façonné les différences corporelles et comment ces tendances pourraient évoluer à l’avenir. Si la sélection naturelle et les préférences culturelles influencent toujours ces évolutions, la diversité des standards de beauté et des critères d’attraction pourrait à son tour remodeler ces tendances au fil des prochaines générations.

En résumé, cette inégalité de taille entre les hommes et les femmes est le résultat d’un mélange complexe d’évolution biologique, de facteurs hormonaux, de conditions de vie et de culture. Il est fascinant de constater que cette différence persiste, même à une époque où la croissance physique a tendance à se stabiliser dans de nombreuses régions du monde. Mais peut-être que dans quelques décennies, les écarts de taille entre les genres commenceront à se réduire…