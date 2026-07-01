« Kabul Vibes » : elle raconte le quotidien des femmes afghanes sous les talibans malgré le danger

À travers de courtes vidéos publiées sur Instagram, TikTok et YouTube, une femme afghane connue sous le pseudonyme @kabul__vibe partage son quotidien à Kaboul. Derrière ces images du quotidien se cache un témoignage précieux, diffusé malgré les risques, qui permet de mieux comprendre la réalité vécue par des millions de femmes en Afghanistan.

Une fenêtre ouverte sur la vie des Afghanes

Depuis le retour des talibans au pouvoir en août 2021, les droits des femmes ont été considérablement restreints. Dans ce contexte, @kabul__vibe a choisi de raconter son quotidien sur les réseaux sociaux. Ses vidéos montrent des instants de vie, des sorties en ville ou encore des échanges avec d’autres femmes, offrant un regard sur une réalité rarement visible. Son contenu dépasse le simple vlog : il donne une voix à celles qui continuent d’avancer malgré les obstacles et permet au monde de découvrir un quotidien souvent réduit à quelques images d’actualité.

Les réseaux sociaux, un espace d’expression essentiel

En publiant sur plusieurs plateformes, cette femme touche un public international. Les formats varient selon les réseaux : vidéos longues sur YouTube, séquences plus spontanées sur TikTok ou publications sur Instagram. Cette présence numérique s’inscrit dans un mouvement plus large. De nombreuses Afghanes utilisent désormais les réseaux sociaux pour partager leur histoire, développer une activité artisanale ou vendre leurs créations. Alors que les possibilités de travailler se réduisent, Internet devient aussi un moyen de préserver une certaine autonomie.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Daily Vlog/Life in Afghanistan/Afghan Woman (@kabul__vibe)

Témoigner malgré les risques

Publier ce type de contenu n’est pourtant pas sans conséquence. Les femmes qui s’expriment publiquement en ligne peuvent être confrontées à des menaces, des intimidations ou des représailles. Les organisations de défense des droits humains rapportent une surveillance accrue des contenus publiés par les Afghanes. Pour limiter les dangers, beaucoup choisissent de rester anonymes, utilisent un pseudonyme, évitent de révéler leur localisation ou ne montrent pas leur visage. Chaque publication est ainsi le fruit d’un équilibre délicat entre l’envie de témoigner et la nécessité de protéger sa sécurité.

Une autre image de l’Afghanistan

Les vidéos de @kabul__vibe offrent un regard différent sur le pays. Elles montrent des moments de complicité, des habitudes du quotidien et des espaces de vie qui échappent souvent aux reportages traditionnels. Sans minimiser les difficultés, elles rappellent que derrière les statistiques se trouvent des femmes avec des rêves, des projets, des passions et une incroyable capacité d’adaptation. Cette approche contribue à mieux comprendre leur réalité et à dépasser les clichés.

Une résistance qui passe aussi par le numérique

Aujourd’hui, les réseaux sociaux représentent l’un des rares espaces où certaines Afghanes peuvent encore s’exprimer. Sans manifestations publiques ni tribunes officielles, leurs téléphones deviennent un outil pour raconter leur histoire, préserver une mémoire collective et maintenir un lien avec le reste du monde. Le parcours de @kabul__vibe illustre cette nouvelle forme de résistance, discrète mais puissante. En continuant à publier malgré les difficultés, elle rappelle qu’une voix, même derrière un écran, peut faire connaître une réalité que beaucoup refusent de voir.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Daily Vlog/Life in Afghanistan/Afghan Woman (@kabul__vibe)

Le témoignage de @kabul__vibe met ainsi en lumière le courage de nombreuses femmes afghanes qui choisissent, chaque jour, de ne pas laisser leur histoire sombrer dans l’oubli.