Enlevée par sa baby-sitter, elle retrouve sa vraie famille plus d’un demi-siècle après

C’est l’une des histoires les plus saisissantes de ces dernières années. En 1971, Melissa Highsmith disparaissait à 22 mois, enlevée par une femme qui s’était présentée comme baby-sitter. Cinquante et un ans plus tard, un test ADN a tout changé.

Fort Worth, Texas, 23 août 1971

Ce jour-là, Alta Apantenco, mère célibataire travaillant comme serveuse dans un restaurant, a passé une annonce dans le journal local pour trouver une baby-sitter pour sa fille Melissa, alors âgée de 22 mois. Une femme a répondu à l’annonce, a manqué un premier rendez-vous, puis a recontacté la famille un mois plus tard en insistant pour obtenir le poste, assurant avoir un grand jardin et de l’expérience avec les enfants. Ce jour-là, Melissa lui avait été confiée sauf qu’elle n’est jamais revenue.

Cinquante et un ans de recherches

L’une des rares descriptions dont disposaient les enquêteurs depuis des décennies était celle du colocataire d’Apantenco, qui avait décrit la baby-sitter comme étant « habillée pour impressionner » et portant des gants blancs au moment de récupérer l’enfant. Un détail inutile pendant cinquante ans – faute d’identité connue et de piste sérieuse. La police et le FBI n’avaient jamais réussi à retrouver la femme ni l’enfant.

Pendant plus de 50 ans, les parents de Melissa n’ont ainsi jamais trouvé la paix. Avec l’aide de la police et du FBI, ils ont cherché sans relâche pendant cinq décennies. La famille avait même créé un groupe Facebook intitulé Finding Melissa Highsmith pour maintenir l’espoir vivant et mobiliser l’attention sur l’affaire. En septembre 2022, le National Center for Missing and Exploited Children a reçu un signalement anonyme d’une possible observation de Melissa dans la région de Charleston, en Caroline du Sud – un coup de pouce qui a déclenché un nouveau cycle de recherches.

L’ADN comme clé du mystère

C’est finalement grâce à 23andMe que l’affaire s’est résolue. Le père de Melissa, Jeffrie Highsmith, a soumis son ADN au site et a été surpris de recevoir un e-mail le liant aux trois enfants de Melissa – qui vivait à Fort Worth, à quelques kilomètres de l’endroit où elle a été enlevée, sous le nom de Melanie Walden, sans savoir qu’elle avait été kidnappée. Il est ensuite entré en contact avec elle via Facebook, et les retrouvailles ont eu lieu le week-end du Thanksgiving 2022.

Sharon Rose Highsmith a annoncé la nouvelle sur la page Facebook familiale avec ces mots : « Nous sommes plus que ravis d’annoncer que NOUS AVONS TROUVÉ MELISSA !!! Il y a tellement de détails que nous aimerions partager, mais pour l’instant, nous aimerions simplement dire que nous avons suivi une correspondance ADN familiale sur 23andMe qui nous a conduit à elle ». La publication était accompagnée de photos d’une réunion émouvante – Melissa, 53 ans, assise aux côtés de ses parents, regardant des photos d’elle-même qu’elle n’avait jamais vues.

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Une vie entière construite sans savoir

Ce qui rend cette histoire particulièrement bouleversante, c’est que Melissa Highsmith a vécu la majeure partie de sa vie à Fort Worth – la même ville où elle avait été enlevée – sans jamais savoir qu’elle avait été kidnappée. Elle a grandi, eu des enfants, construit une existence complète sous une autre identité, sans jamais se douter qu’une famille la cherchait à quelques kilomètres de là depuis plus de cinq décennies.

Un test ADN et quelques clics sur un réseau social – c’est finalement parfois aussi simple, et aussi long, que ça. L’histoire de Melissa Highsmith rappelle que certaines disparitions ne se referment jamais vraiment, jusqu’au jour où la technologie offre ce que des décennies d’enquêtes n’avaient pas pu donner.