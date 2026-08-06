Faut-il interdire les réseaux sociaux à la jeune génération ?

Les réseaux sociaux sont-ils devenus trop envahissants pour les plus jeunes ? La question fait désormais l’objet de lois dans plusieurs pays, dont la France. Entre protection des adolescents, liberté d’expression et efficacité des mesures, le débat est loin d’être tranché.

Une tendance qui s’accélère dans le monde

En seulement quelques années, l’idée d’interdire les réseaux sociaux aux mineurs est passée du débat politique à la réalité. L’Australie a ouvert la voie avec une interdiction pour les moins de 16 ans fin 2025. La Turquie et la Malaisie ont suivi avec leurs propres restrictions, tandis qu’en Europe, une large majorité des États membres travaillent sur des dispositifs similaires.

La France a, elle aussi, franchi le pas. Le 21 juillet 2026, l’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté une loi interdisant l’accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Soutenu par le gouvernement et porté personnellement par Emmanuel Macron, le texte est censé entrer en vigueur le 1er septembre 2026.

Une même idée, des règles très différentes

Si beaucoup de pays souhaitent mieux protéger les jeunes, chacun applique sa propre méthode. Certains autorisent un accès avec l’accord des parents, d’autres fixent des seuils d’âge différents ou proposent des versions adaptées des plateformes pour les adolescents.

Au niveau européen, une résolution recommande un âge de référence de 16 ans, avec une autorisation parentale possible entre 13 et 16 ans. Les États-Unis, eux, suivent une autre logique : plusieurs lois locales ont été freinées par les tribunaux, qui estiment qu’elles pourraient porter atteinte à la liberté d’expression. Le débat y porte davantage sur le fonctionnement des plateformes que sur l’âge des utilisateurs.

L’Australie donne un premier aperçu

L’Australie est aujourd’hui le seul pays disposant d’un premier retour d’expérience. Une étude publiée en juin 2026 montre que l’utilisation des réseaux sociaux a effectivement diminué chez les 12-15 ans après l’entrée en vigueur de la loi. Le résultat reste toutefois nuancé : près de neuf adolescents sur dix continuent malgré tout d’utiliser au moins une plateforme chaque semaine. Autrement dit, la mesure limite certains usages sans les faire disparaître.

Une protection qui soulève aussi des questions

Les défenseurs de ces lois rappellent les risques bien connus d’une utilisation excessive des réseaux sociaux : anxiété, troubles du sommeil, cyberharcèlement ou encore exposition à des contenus inadaptés. En France, près de 28 % des collégiens déclarent avoir subi des violences en ligne et plusieurs centaines de milliers de nouveaux cas de dépression seraient liés chaque année à un usage excessif des réseaux sociaux.

Les critiques sont néanmoins nombreuses. Certains internautes dénoncent une atteinte à la liberté d’expression, au droit à l’information ou encore aux libertés numériques. D’autres s’inquiètent des systèmes de vérification de l’âge, qui pourraient obliger les utilisateurs à fournir davantage de données personnelles. Ces bases d’informations sensibles pourraient devenir des cibles de choix pour les cybercriminels.

Interdire… ou simplement déplacer le problème ?

Une autre interrogation revient souvent : une interdiction est-elle réellement efficace ? En Australie, plusieurs études montrent que 61 % des jeunes de 12 à 15 ans accèdent encore aux plateformes pourtant interdites. Environ 70 % estiment même qu’il est facile de contourner les restrictions, notamment grâce à des VPN qui permettent de simuler une connexion depuis un autre pays.

Le risque est également de voir les adolescents se tourner vers d’autres outils. Selon une étude de l’Arcom, 44 % des enfants envisageraient d’utiliser davantage les intelligences artificielles conversationnelles, qui soulèvent elles aussi des questions en matière de bien-être, de protection des données et de fiabilité des informations.

Finalement, le débat ne porte plus vraiment sur les effets des réseaux sociaux sur les plus jeunes, largement documentés, mais sur la meilleure façon d’y répondre. Car protéger les jeunes sans les couper totalement du monde numérique reste un équilibre délicat à trouver.