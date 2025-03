À 41 ans, elle veut devenir Miss France !

Vanessa Douillet, hypnothérapeute de formation et épouse de l’ancien judoka David Douillet, a pris une décision audacieuse. À 41 ans, elle a décidé de se présenter à l’élection de Miss Châtillon Pays de Dombes dans l’Ain, première étape pour accéder au titre : Miss France. Un pari osé diront certains, et surtout, une incroyable bouffée d’air frais dans un concours longtemps réservé à une tranche d’âge bien délimitée. Son objectif ? Montrer que la beauté et l’ambition n’ont pas de date de péremption.

Une candidature rendue possible par l’évolution du règlement

Si, il y a encore quelques années, l’idée qu’une quadragénaire puisse concourir à Miss France relevait du rêve (ou du scandale pour certains puristes), tout a changé grâce à une évolution majeure du règlement. Fini le temps où seules les femmes de 18 à 25 ans, sans enfants et non mariées, pouvaient tenter leur chance. Aujourd’hui, les portes du concours s’ouvrent à toutes les femmes, qu’elles soient mères, épouses et, surtout, sans restriction d’âge.

Et Vanessa Douillet n’a pas attendu longtemps pour saisir cette opportunité ! Hypnothérapeute, entrepreneuse et maman comblée de trois enfants, elle décide de relever un challenge personnel et d’envoyer un message puissant à toutes les femmes : « Il n’est jamais trop tard pour réaliser ses rêves ! ».

Un défi personnel et une démarche inspirante

Pour Vanessa, cette aventure ne se résume pas à un simple concours de beauté. Bien loin des clichés des podiums où l’on se contente de sourire et de saluer la foule, elle voit cette compétition comme un tremplin pour faire passer un message inspirant. Elle voit cette candidature comme un véritable challenge personnel, une manière de sortir de sa zone de confort et de démontrer que la confiance en soi ne devrait pas avoir d’âge.

Son message fait écho à une tendance sociétale plus large : la réappropriation du corps et de l’image par les femmes, à tout moment de leur vie. La beauté ne se limite pas à un chiffre sur une carte d’identité, elle est plurielle, évolutive et, surtout, intemporelle. Et l’ancien champion olympique et ex-ministre des Sports, David Douillet, est un soutien indéfectible dans cette aventure.

Si elle remporte l’élection locale, Vanessa Douillet se qualifiquera pour l’étape régionale et, qui sait, peut-être jusqu’à la prestigieuse finale nationale en décembre 2025. Qu’elle gagne ou non la couronne, Vanessa aura déjà remporté une victoire bien plus grande : celle d’oser et de prouver que les rêves n’ont pas d’âge.