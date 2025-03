Cette poupée géante en bikini choque les passants à Times Square (New York) !

Il y a des installations artistiques qui, de par leur audace, arrivent à bousculer la normalité de nos vies quotidiennes. C’est exactement ce qui s’est passé récemment à Times Square, ce carrefour névralgique de New York, où une figure surprenante a fait son apparition : une poupée gonflable géante en bikini, incarnant rien de moins que Kim Kardashian elle-même. Une version XXL de l’iconique célébrité en maillot de bain, qui a captivé – et choqué – les personnes qui ont eu « la chance » de croiser son chemin.

Une représentation saisissante

La poupée gonflable, d’une taille impressionnante, arbore les traits reconnaissables de Kim Kardashian, portant un bikini bleu et adoptant une pose glamour. Posée fièrement en plein cœur de l’une des avenues les plus fréquentées du monde, elle incarne un symbole de démesure. Conçue dans le cadre d’une campagne promotionnelle, cette figure imposante vise à marquer les esprits, mais elle a également déclenché une vive controverse.

Des réactions partagées

D’un côté, vous avez les personnes qui adorent ce genre « d’humour visuel » et qui se précipitent pour prendre des selfies avec cette gigantesque version de Kim Kardashian. Pour certaines personnes, c’est une occasion rêvée d’immortaliser un moment décalé. Un souvenir original, un instant de fun à partager sur les réseaux sociaux.

De l’autre côté, la poupée géante ne fait pas l’unanimité. De nombreux passants ont exprimé leur malaise, soulignant que l’installation, avec son bikini et ses formes « exagérées », pourrait être perçue comme une glorification de l’hypersexualisation. Des voix se sont élevées pour dénoncer l’impact que ce genre d’image peut avoir sur la perception du corps, en particulier dans un lieu aussi emblématique que Times Square, où des milliers de jeunes gens se croisent chaque jour. Les critiques pointent du doigt le fait qu’une telle image pourrait renforcer des stéréotypes de beauté irréalistes et nuire à l’estime de soi, notamment chez les jeunes générations qui sont constamment bombardées d’images de corps parfaits.

Pour d’autres, la problématique réside dans l’espace public lui-même : est-ce approprié d’exposer ce type de représentation dans un lieu aussi accessible et fréquenté par des gens de tous âges ? Est-ce que cette œuvre ne va pas trop loin en cherchant à choquer pour mieux se faire remarquer ?

Une stratégie marketing originale

Derrière cette œuvre XXL se cache en réalité une campagne marketing des plus audacieuses. Ce n’est pas juste une installation pour le plaisir des yeux, mais une action commerciale bien pensée, visant à capter l’attention sur les maillots de bain de la marque Skims de Kim Kardashian. Si l’objectif était de marquer les esprits et de provoquer une réaction, il n’y a pas de doute que la mission a été accomplie. L’influence de Kim Kardashian dans ce genre de campagne n’est plus à démontrer. Elle est une machine à faire parler d’elle, et chaque projet qu’elle touche semble se transformer en phénomène viral.

Entre fascination et controverse, cette poupée géante en bikini aura su capter l’attention de toutes les personnes qui sont passées par Times Square. Coup marketing réussi pour Kim Kardashian !