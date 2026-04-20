Ni en emploi, ni retraitées : ces femmes de 50 ans confrontées à un angle mort professionnel

À la cinquantaine, certaines femmes se retrouvent dans une zone grise : « trop jeunes » pour la retraite, « trop âgées » pour être facilement recrutées. Elles subissent un double effet de bord : le ralentissement de leur carrière, les ruptures, les temps partiels, cumulés à des préjugés sur l’âge et la capacité de s’adapter à de nouveaux postes.

Un « âge mort » plutôt qu’un cap à franchir

Les travaux de l’INSEE et de la Dares montrent que les femmes de 50 ans et plus sont encore majoritairement en activité, mais beaucoup se retrouvent sans emploi, sans être encore en retraite, avec un taux de chômage plus élevé que celui des hommes de la même tranche d’âge. En France, près d’un quart des 55–61 ans ne sont ni en poste ni à la retraite, et les femmes sont largement majoritaires dans ce groupe, en raison d’inégalités professionnelles accumulées (carrières discontinues, temps partiel, salaires plus faibles).

L’âgisme, discriminant peu visible

Les femmes de 50 ans sont souvent victimes d’un mixte d’âgisme et de sexisme, décrites comme « moins flexibles », « moins performantes » ou « complexes à embaucher ». Selon plusieurs études, près de 70 % des cabinets de recrutement reconnaissent que l’âge reste un critère défavorable, et près de la moitié jugent difficile de recruter une femme au‑delà de 45 ans, ce qui crée un véritable plafond de verre pour la longévité professionnelle féminine.

Les interruptions de carrière rattrapent les 45–55 ans

Les interruptions de carrière, les temps partiels, les trajectoires non linéaires (souvent liées à la parentalité) pèsent lourd au moment de la cinquantaine, lorsqu’il s’agit de valider un nombre suffisant de trimestres pour une retraite à taux plein. Beaucoup de femmes doivent donc continuer à travailler après l’âge légal, tout en rencontrant des difficultés à rebondir après une rupture, car leur profil est perçu comme « trop cher » ou « trop ancien » par rapport aux jeunes recrues.

L’angle mort du management : la (péri)ménopause au travail

Au même moment, les femmes de 50 ans traversent souvent la (péri)ménopause, une période physiologique qui peut impacter énergie, sommeil, concentration et humeur, sans être reconnue comme un sujet de management. Certaines choisissent alors de quitter leur poste ou de réduire leur activité, faute de compréhension, de souplesse ou d’aménagements, ce qui renforce encore leur précarité à cette étape de la vie.

Entre précarité et invisibilité médiatique

Les femmes de 50 ans victimes de cette situation se retrouvent dans un silence presque absolu des politiques publiques et des médias, alors que le phénomène touche des centaines de milliers de personnes. Les associations spécialisées rapportent que beaucoup doivent puiser dans leurs économies, compter sur un conjoint ou même retourner vivre chez des proches, faute de revenus réguliers.

Vers une prise en compte de l’âge comme enjeu de diversité

Les experts et collectifs féministes appellent à traiter l’âge comme un angle mort du management et de la diversité : faut-il continuer à faire comme si les compétences et l’expérience des femmes de 50 ans n’existaient pas, alors même qu’elles représentent un vivier de savoir‑faire, de leadership et de stabilisation dans les organisations ? Pour ces femmes, sortir de cet angle mort professionnel passera par des politiques d’emploi adaptées, des formations continues, des aménagements liés à la (péri)ménopause, et une vraie lutte contre l’âgisme et les stéréotypes de genre.

En résumé, à l’heure où les carrières s’allongent, laisser les femmes de 50 ans dans cet entre-deux professionnel n’est ni soutenable socialement, ni rationnel économiquement. Invisibilisées, fragilisées par des inégalités cumulées et freinées par des stéréotypes persistants, elles incarnent un angle mort des politiques de l’emploi et du management. Pourtant, leur expérience, leur capacité d’adaptation et leur engagement constituent des atouts majeurs pour les entreprises comme pour la société.