Un robot signe une performance historique lors d’un semi-marathon et relance le débat

Un événement inédit s’est déroulé lors du semi-marathon de Yizhuang, en périphérie de Pékin, le 19 avril 2026. Pour la première fois, des robots humanoïdes ont pris part à une course de fond aux côtés de participants humains, sur un parcours parallèle. Parmi eux, une machine s’est particulièrement illustrée en bouclant les 21,0975 kilomètres en environ 50 minutes, un temps spectaculaire qui dépasse les performances humaines actuelles sur la distance.

Une performance au-delà des standards humains

À titre de comparaison, le record du monde du semi-marathon est détenu par Jacob Kiplimo, qui a réalisé un chrono de 57 minutes et 20 secondes lors d’une course à Lisbonne en mars 2026. L’écart est donc significatif, illustrant « le potentiel impressionnant de ces nouvelles technologies », notent les organisateurs. Malgré une chute peu avant l’arrivée, le robot a pu terminer la course grâce à l’intervention de son équipe technique, preuve que ces machines, bien qu’avancées, restent encore dépendantes de l’assistance humaine.

This Chinese humanoid robot just shattered the world record for a half marathon, finishing in 50 min 26 sec. This video shows its crash just meters before the finish line where it had to be picked up by a team of humans. The robot is from Honor, the smartphone maker and Huawei… pic.twitter.com/HflDC0rInX — Kyle Chan (@kyleichan) April 19, 2026

Une évolution fulgurante de la robotique

Ce type de performance témoigne des progrès rapides dans le domaine de la robotique. À peine un an plus tôt, lors d’une édition similaire, les robots les plus performants mettaient encore plus de deux heures et demie pour compléter la distance. Organisé comme une vitrine technologique, l’événement a réuni une centaine de robots, chacun accompagné d’ingénieurs, avec pour objectif de démontrer les avancées en matière de mobilité, d’équilibre et d’endurance.

Entre fascination et inquiétudes

Cette démonstration spectaculaire ravive toutefois inévitablement les interrogations autour de la place des machines dans notre société. Longtemps cantonnés à des tâches industrielles, les robots semblent désormais capables de rivaliser, voire de surpasser, l’humain dans des domaines physiques complexes. Ces avancées rappellent les univers imaginés par des auteurs comme Isaac Asimov ou Philip K. Dick, où la frontière entre l’homme et la machine devient de plus en plus floue.

En définitive, cette performance marque une étape symbolique dans l’évolution de la robotique. Si elle fascine par son aspect spectaculaire, elle soulève également des questions essentielles sur les limites, l’éthique et l’avenir de la cohabitation entre humains et machines. Une chose est sûre : la technologie ne cesse de repousser les frontières du possible, parfois plus vite que nous ne l’avions imaginé.