Maryse Bastié : des records en vol à l’engagement militaire, le parcours d’une femme d’exception

Pionnière de l’aviation française, Maryse Bastié s’est imposée comme une figure incontournable du monde aérien dans les années 1930. Par ses exploits, son engagement militaire et sa détermination à promouvoir la place des femmes dans l’aviation, elle a marqué l’histoire avec une audace et une ténacité remarquables. Retour sur le destin exceptionnel de cette aviatrice d’avant-garde.

Une vocation née d’une tragédie

Maryse Bastié voit le jour en 1898 à Limoges, dans une France encore marquée par les bouleversements du début du XXe siècle. Son enfance est modeste, mais Maryse fait déjà preuve d’une personnalité affirmée. Son parcours prend une tournure décisive après une tragédie personnelle : le décès brutal de son mari, Louis Bastié, un pilote militaire, dans un accident d’avion. Plutôt que de se laisser submerger par la douleur, Maryse décide de rendre hommage à son époux en poursuivant la même passion que lui : voler.

Déterminée, elle obtient son brevet de pilote en 1925, après avoir économisé grâce à un petit atelier de cordonnerie qu’elle gère avec ténacité. À une époque où l’aviation reste largement dominée par les hommes, Maryse fait face aux préjugés avec une élégante assurance. Elle s’achète son premier avion, un Caudron, et commence à s’entraîner sans relâche, bien décidée à faire sa place dans le ciel.

Des records impressionnants

Maryse Bastié n’a pas tardé à faire parler d’elle dans le monde de l’aviation. Dès 1930, elle bat le record du monde de durée de vol en solitaire, en restant plus de 26 heures dans les airs. Ce premier exploit la place sous le feu des projecteurs et impose son nom dans le cercle restreint des aviateurs de renom. Et Maryse ne s’arrête pas là. 2 ans plus tard, en 1932, elle traverse l’Atlantique Sud en solitaire, devenant ainsi la première femme à accomplir cet exploit. Ce vol, réalisé dans des conditions météorologiques extrêmes, confirme non seulement son incroyable maîtrise technique, mais aussi un courage hors norme.

Maryse accumule ensuite les succès : records de distance, records d’altitude, records de vitesse… Elle prouve que les femmes sont tout aussi capables que les hommes dans le ciel. À travers ses exploits, elle balaie les clichés et ouvre la voie à une nouvelle génération d’aviatrices.

Une figure engagée dans la Seconde Guerre mondiale

Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, Maryse Bastié ne reste pas spectatrice. Elle rejoint l’armée de l’air, convaincue que son expérience et son savoir-faire peuvent servir la France. Elle devient instructrice et forme de jeunes pilotes, transmettant son expertise avec une rigueur et une passion intactes. Finalement son rôle ne s’arrête pas à la formation : Maryse effectue également des missions logistiques et participe au soutien de la Résistance.

Son engagement lui vaut d’être décorée de la Légion d’honneur et nommée lieutenant dans l’armée de l’air. Dans une époque marquée par le doute et le chaos, Maryse Bastié incarne une forme de courage tranquille, une force intérieure qui inspire autant qu’elle impressionne.

Un modèle pour les femmes

Maryse Bastié ne s’est jamais contentée de briller par ses exploits personnels. Consciente de l’influence qu’elle peut avoir, elle s’engage activement pour promouvoir la place des femmes dans les métiers techniques et scientifiques. Elle participe à de nombreux congrès internationaux, prend la parole lors d’événements majeurs et encourage les jeunes filles à oser suivre leurs rêves, même dans des milieux considérés comme masculins.

Dans une société encore largement marquée par les inégalités de genre, Maryse Bastié incarne une forme d’émancipation par l’exemple. Elle montre que le ciel appartient à toutes celles qui osent lever les yeux. Son message est clair : rien n’est impossible pour celles qui ont le courage de poursuivre leurs ambitions.

Une disparition tragique

Le 6 juillet 1952, le destin frappe brutalement. Maryse Bastié meurt dans un accident d’avion à Lyon, lors d’une démonstration aérienne. Elle avait 54 ans. Sa disparition suscite une profonde émotion en France et dans le monde de l’aviation. Une immense perte pour les personnes qui voyaient en elle une pionnière et une source d’inspiration.

Maryse Bastié laisse derrière elle bien plus que des records ou des décorations. Elle laisse un héritage, une vision, une preuve éclatante que les frontières – qu’elles soient géographiques, sociales ou genrées – sont faites pour être franchies.

Aujourd’hui encore, Maryse Bastié reste une référence majeure dans le monde de l’aviation. Elle a montré que le ciel n’avait pas de limites. Par sa détermination, son talent et son engagement, elle a ouvert la voie à des générations de femmes pilotes, militaires et aventurières. Maryse Bastié n’a pas seulement pris son envol : elle a donné des ailes à toutes celles qui rêvent de toucher le ciel.