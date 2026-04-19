Pourquoi le « looksmaxxing », cette obsession du physique chez les jeunes hommes, inquiète ?

Optimiser son apparence, prendre soin de son corps, se sentir bien dans sa peau : rien de nouveau sous le soleil. Cependant, une tendance venue des réseaux sociaux pousse cette logique beaucoup plus loin. Le « looksmaxxing » intrigue autant qu’il alarme, notamment chez les jeunes hommes.

Quand le corps devient un projet à optimiser

Le looksmaxxing repose sur une idée simple… et redoutable : votre apparence serait la clé de votre réussite. Drague, statut social, confiance, tout passerait par votre physique. Sur des plateformes comme TikTok, Reddit ou YouTube, de nombreux contenus encouragent à analyser chaque détail du visage et du corps : symétrie, mâchoire, regard, proportions. Certains vont jusqu’à proposer des « classements » ou des « scores » de beauté, comme s’il existait une formule universelle de la « virilité parfaite ».

Résultat : votre corps peut vite être perçu non plus comme un espace à habiter, mais comme un projet à améliorer, corriger, optimiser en permanence. Une vision qui peut devenir épuisante et déconnectée du réel.

Des pratiques qui peuvent aller trop loin

Si prendre soin de soi peut être positif, certaines pratiques associées au looksmaxxing dépassent largement ce cadre. On retrouve par exemple des techniques comme le « mewing » (positionner la langue contre le palais pour modifier la mâchoire), des exercices intensifs de mastication, des régimes très stricts, ou encore des entraînements physiques poussés à l’extrême.

Plus inquiétant encore, certaines méthodes dangereuses circulent, comme le « bone-smashing », qui consiste à frapper les os du visage pour tenter d’en modifier la forme. Les professionnels de santé alertent sur des risques bien réels : blessures, troubles articulaires, atteintes nerveuses… sans parler de l’impact psychologique. Car lorsque les résultats espérés ne sont pas au rendez-vous – ce qui est souvent le cas – la frustration peut être forte.

Une pression mentale qui s’installe

Derrière cette quête de « maximisation », il y a aussi un impact sur la santé mentale. Certains spécialistes observent une augmentation des troubles liés à l’image corporelle chez les hommes, notamment la dysmorphophobie. Dans ce cas, vous pouvez avoir l’impression que votre corps n’est jamais assez musclé, jamais assez défini, jamais assez « parfait », même si ce n’est pas la réalité.

Cette focalisation sur les « défauts » peut entraîner anxiété, perte de confiance, isolement social ou encore comportements alimentaires déséquilibrés. Le piège ? Penser que le problème vient uniquement de votre apparence, alors qu’il est souvent lié au regard que vous portez sur vous-même.

Une vision très rigide de la masculinité

Le looksmaxxing ne se contente pas de parler d’esthétique. Il véhicule aussi une image très codifiée de la masculinité : mâchoire carrée, corps sec et musclé, posture dominante, regard froid. Ce modèle laisse peu de place à la diversité des corps, des styles ou des personnalités. Il peut aussi renforcer des normes virilistes, où la valeur d’un homme serait liée à son apparence et à son pouvoir d’attraction.

Pour certains jeunes, cette quête devient une manière de reprendre le contrôle dans un monde perçu comme incertain. Sauf que ce contrôle a un coût : pression constante, comparaison permanente et difficulté à se sentir « suffisant ».

Une alerte des professionnels

Face à l’ampleur du phénomène, psychologues et sociologues tirent la sonnette d’alarme. Les témoignages de jeunes hommes en souffrance se multiplient : obsession du miroir, dépendance aux selfies, sentiment d’échec face à des standards inatteignables. Les réseaux sociaux jouent un rôle amplificateur. À force de voir les mêmes visages, les mêmes corps, les mêmes « idéaux », ces images finissent par sembler normales, alors qu’elles sont souvent irréalistes ou très filtrées.

Vers une approche plus apaisée du corps

Heureusement, des alternatives émergent. De plus en plus de spécialistes encouragent une approche plus nuancée de l’image de soi : développer l’esprit critique face aux contenus en ligne, valoriser la diversité des corps et proposer des modèles de masculinité plus ouverts.

Votre corps n’est pas un problème à corriger, ni un projet à rentabiliser. Il évolue, il s’exprime, il vous accompagne au quotidien. Prendre soin de vous peut rester une démarche positive, tant qu’elle ne se transforme pas en pression permanente. Vous avez le droit de vouloir vous sentir bien dans votre corps, sans chercher à correspondre à un idéal unique.

En fin de compte, ce que souligne le débat autour du looksmaxxing, c’est une question essentielle : et si se sentir bien ne passait pas uniquement par ce que l’on voit dans le miroir, mais aussi par la manière dont on choisit de se regarder ?