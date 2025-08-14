« Ça fait peur », Instagram déploie une nouvelle mise à jour qui inquiète les utilisateurs

Léa Michel
Instagram a récemment déployé une nouvelle fonctionnalité qui ne passe pas inaperçue : une carte interactive montrant la localisation précise des utilisateurs et des contenus tagués par lieu. Présentée comme une nouveauté ludique inspirée de Snap Map, elle suscite déjà un vif débat. De nombreuses utilisatrices alertent sur les risques de traque et de violation de la vie privée.

Une fonction qui rappelle Snap Map

La « Map Instagram » affiche votre dernière localisation active ainsi que les Reels, publications et Stories ayant un tag de lieu. Ces contenus sont visibles pendant 24 heures par les personnes avec qui vous partagez votre position. Si vous avez activé cette option, votre emplacement précis se met à jour chaque fois que vous ouvrez l’application. Par défaut, le partage est désactivé, mais il peut être activé manuellement ou par inadvertance lors d’une interaction avec l’application.

Des inquiétudes légitimes

Sur les réseaux sociaux, de nombreuses femmes ont expliqué avoir découvert par hasard que la localisation précise était activée, parfois sans qu’elles s’en souviennent. Certaines craignent que cette fonction facilite le doxing, le harcèlement ou le suivi non désiré: « Ça fait peur », explique une femme sur X (ex-Twitter).

D’autres dénoncent un risque accru pour celles qui ne savent pas vérifier leurs paramètres ou qui se trouvent dans des situations vulnérables. Leur position étant accessible en une poignée de clics, elles redoutent encore plus les mauvaises rencontres. Celles qui font accélérer le pas et qui nous forcent à changer d’itinéraires.

@britt_jill_PSA for the day! Instagram now has maps! Turn it off if you don’t want the world knowing where you are!♬ original sound – Britt_jill_

La réponse d’Instagram

Adam Mosseri, patron d’Instagram, a affirmé sur Threads que la localisation n’est pas activée par défaut. Selon ses dires, la Map nécessite un consentement explicite. Il assure que des améliorations sont en cours pour renforcer la clarté des paramètres. En attendant, il est possible de désactiver totalement l’accès à votre position dans les réglages de l’application ou de votre téléphone

Comment vérifier et désactiver la localisation

  1. Ouvrir Instagram et appuyer sur l’icône Messages
  2. Cliquer sur “Map” en haut de la boîte de réception
  3. Accéder aux paramètres via l’icône en haut à droite
  4. Dans “Qui peut voir votre localisation”, choisir “Personne”
  5. Valider les changements

Un enjeu de sécurité numérique

Si la Map peut sembler pratique pour partager des moments avec ses amis, elle facilite aussi le travail des prédateurs. Elle soulève des questions cruciales sur le contrôle de ses données et la protection de sa vie privée. Cette polémique rappelle l’importance de vérifier régulièrement ses paramètres de confidentialité, surtout pour les femmes qui sont statistiquement plus exposées au cyberharcèlement et au stalking.

En définitive, cette mise à jour illustre une tendance plus large des réseaux sociaux. La recherche constante de nouvelles fonctionnalités interactives, parfois au détriment de la confidentialité. Si Instagram assure que la localisation n’est jamais activée sans accord, l’inquiétude des utilisateurs montre qu’une information claire et un contrôle simple restent essentiels.

Dans un environnement numérique où chaque donnée peut devenir un outil de suivi, la vigilance est plus que jamais de mise. Car protéger sa vie privée n’est plus seulement un choix, c’est une nécessité. Cette nouvelle fonctionnalité, dont les femmes se seraient bien passer, donne envie de raccrocher les réseaux.

« Je suis à bout » : en Chine, un livreur craque face caméra et bouleverse les réseaux

