Super Lune du Chasseur : pourquoi il faut lever les yeux ce soir-là

Le 7 octobre, la première Super Lune de l’année – surnommée « Lune du Chasseur » – va illuminer le ciel nocturne. Ce phénomène astronomique se produit à l’occasion du périgée : la Lune sera alors au plus proche de la Terre, offrant une rare intensité lumineuse et un diamètre apparent bien supérieur à celui d’une pleine lune ordinaire.

Un spectacle grandiose et accessible

Dans la nuit du lundi 6 au mardi 7 octobre, la Lune atteindra son apogée dès 5h47 précisément, à moins de 362 000 kilomètres de la Terre. Elle semblera 14 % plus grande et 30 % plus brillante, visible partout en France sous réserve d’un ciel dégagé. Le terme « Super Lune » désigne ce phénomène lorsque la pleine lune coïncide avec la position de la Lune au périgée, rendant l’astre spectaculaire à l’œil nu.

Comment bien observer la Super Lune ?

Pour profiter pleinement du spectacle, choisissez un lieu éloigné des lumières urbaines et privilégiez l’observation au lever ou au coucher de la Lune, quand elle paraîtra la plus massive à l’horizon grâce à l’illusion lunaire. N’hésitez pas à utiliser jumelles, télescope ou appareil photo pour immortaliser les reliefs lunaires et ses teintes orangées automnales.

Un rendez-vous à ne pas manquer

La Super Lune du Chasseur marque le début d’une série de phénomènes lunaires majeurs : la Lune du Castor début novembre et la Lune Froide du 4 décembre suivront d’ici la fin de l’année 2025. Profiter de ce rendez-vous céleste, c’est renouer avec l’émerveillement scientifique et la beauté des cycles naturels.

Ouvrez donc l’œil : la nuit du 6 au 7 octobre promet de transformer nos paysages et de rappeler à chaque personne combien la Lune sait, parfois, éclairer nos vies d’un éclat exceptionnel.