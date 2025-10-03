Ce Président a fait un geste inattendu contre le harcèlement, et ça bouleverse les internautes

Société
Fabienne Ba.
@stevopendarovski/Instagram

Le président de Macédoine du Nord, Stevo Pendarovski, a récemment pris une initiative marquante en accompagnant Embla Ademi, une fillette de 11 ans porteuse de trisomie 21, jusqu’à l’école. Cette démarche intervient après que le chef de l’État a été informé des actes de harcèlement dont elle avait été victime durant l’année scolaire 2021/2022.

Un symbole pour l’inclusion et la lutte contre la discrimination à l’école

En marchant « main dans la main » avec Embla, le président Stevo Pendarovski a voulu lancer un message clair : les enfants ayant un handicap doivent être traités avec dignité, respect et inclusion en milieu scolaire. Son geste dépasse la simple symbolique – il incarne une volonté politique d’affirmer que l’école doit être un lieu d’acceptation, non d’exclusion.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par The Tatva (@thetatvaindia)

Rencontres et promesses

En plus d’accompagner la jeune fille, Stevo Pendarovski s’est entretenu avec ses parents. Lors de cette rencontre, il a pris le temps d’écouter les difficultés qu’ils vivent au quotidien, et les a rassurés de son soutien personnel. Il a également souligné le rôle central de l’empathie, de l’éducation inclusive et du respect mutuel dans la construction d’une société plus juste.

Pourquoi ce geste a de l’importance

  • Visibilité politique : ce n’est pas un acteur de la société civile ou une ONG, mais le président de Macédoine du Nord lui-même qui agit – cela donne du poids et de l’autorité au message.
  • Lutte contre le harcèlement scolaire : les enfants avec des « différences » (handicap, troubles, etc.) sont souvent cibles de brimades ; le fait qu’un dirigeant réagisse publiquement renforce l’idée que ces comportements sont inacceptables.
  • Éducation inclusive : l’initiative rappelle que l’école doit pouvoir accueillir la diversité des enfants – qu’ils soient neurotypiques, porteurs de handicap ou ayant d’autres différences – sans stigmatisation ni exclusion.

Ce geste, salué à travers le monde, rappelle ainsi que la lutte contre le harcèlement et l’exclusion ne repose pas uniquement sur des lois ou des discours, mais aussi sur des actes concrets capables de changer les mentalités. En choisissant d’accompagner Embla, le président Pendarovski montre qu’un dirigeant peut incarner les valeurs qu’il défend et envoyer un message fort : chaque enfant a sa place à l’école, et dans la société. Un rappel essentiel que l’inclusion commence par la reconnaissance et le respect de la dignité de chacun.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité des sexes. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues. J'essaie également de participer aux débats sur des sujets tels que le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur le genre et l'accès aux opportunités économiques. Je pense que ces conversations sont essentielles pour créer un monde plus juste et plus inclusif pour tous.
Article précédent
Payer un inconnu pour vous raccompagner : l’appli qui indigne les femmes

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

Payer un inconnu pour vous raccompagner : l’appli qui indigne les femmes

Présentée comme le "Uber" de la sécurité privée, cette application met à disposition des agents de sécurité pour...

Cette statue cachée depuis 12 000 ans pourrait réécrire l’histoire de la civilisation

Une équipe d’archéologues a récemment mis au jour une statue humaine enfouie depuis plus de 12 000 ans...

Des toilettes pour meilleures amies : l’idée qui fascine le web

Les meilleures amies vont souvent aux toilettes en binôme et ça reste encore un vaste mystère pour la...

Elle surprend un inconnu en train de la photographier dans un train (Vidéo)

Sur Instagram, la créatrice de contenu Gabby Mostamand (@gabby.mn) a partagé une vidéo devenue virale dans laquelle elle...

Il devient le premier homme à descendre l’Everest à ski sans oxygène, la vidéo fait le tour du monde

L’exploit était jugé presque impossible. Pourtant, le 27 septembre 2025, l’alpiniste polonais Andrzej Bargiel est devenu le premier...

« Le bonheur de ne rien se faire voler » : elle filme son choc culturel au Japon

Sur Instagram, la créatrice de contenu française @calypsodln_ a récemment partagé une vidéo qui a beaucoup fait réagir....