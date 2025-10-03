Ce Président a fait un geste inattendu contre le harcèlement, et ça bouleverse les internautes

Le président de Macédoine du Nord, Stevo Pendarovski, a récemment pris une initiative marquante en accompagnant Embla Ademi, une fillette de 11 ans porteuse de trisomie 21, jusqu’à l’école. Cette démarche intervient après que le chef de l’État a été informé des actes de harcèlement dont elle avait été victime durant l’année scolaire 2021/2022.

Un symbole pour l’inclusion et la lutte contre la discrimination à l’école

En marchant « main dans la main » avec Embla, le président Stevo Pendarovski a voulu lancer un message clair : les enfants ayant un handicap doivent être traités avec dignité, respect et inclusion en milieu scolaire. Son geste dépasse la simple symbolique – il incarne une volonté politique d’affirmer que l’école doit être un lieu d’acceptation, non d’exclusion.

Rencontres et promesses

En plus d’accompagner la jeune fille, Stevo Pendarovski s’est entretenu avec ses parents. Lors de cette rencontre, il a pris le temps d’écouter les difficultés qu’ils vivent au quotidien, et les a rassurés de son soutien personnel. Il a également souligné le rôle central de l’empathie, de l’éducation inclusive et du respect mutuel dans la construction d’une société plus juste.

Pourquoi ce geste a de l’importance

Visibilité politique : ce n’est pas un acteur de la société civile ou une ONG, mais le président de Macédoine du Nord lui-même qui agit – cela donne du poids et de l’autorité au message.

Lutte contre le harcèlement scolaire : les enfants avec des « différences » (handicap, troubles, etc.) sont souvent cibles de brimades ; le fait qu’un dirigeant réagisse publiquement renforce l’idée que ces comportements sont inacceptables.

Éducation inclusive : l’initiative rappelle que l’école doit pouvoir accueillir la diversité des enfants – qu’ils soient neurotypiques, porteurs de handicap ou ayant d’autres différences – sans stigmatisation ni exclusion.

Ce geste, salué à travers le monde, rappelle ainsi que la lutte contre le harcèlement et l’exclusion ne repose pas uniquement sur des lois ou des discours, mais aussi sur des actes concrets capables de changer les mentalités. En choisissant d’accompagner Embla, le président Pendarovski montre qu’un dirigeant peut incarner les valeurs qu’il défend et envoyer un message fort : chaque enfant a sa place à l’école, et dans la société. Un rappel essentiel que l’inclusion commence par la reconnaissance et le respect de la dignité de chacun.