Skräckfilmers popularitet bland kvinnor döljer ett fascinerande fenomen

Kultur
Léa Michel
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Skräckfilm, som länge förknippats med en manlig publik, lockar alltmer kvinnor. Biografer, streamingplattformar och fangrupper vittnar alla om detta. Bakom denna entusiasm finns en fascinerande historia: den om en genre som länge baserades på könsroller, och som sedan gradvis återuppfunnits av de kvinnor den porträtterade.

När rädsla fortfarande var en fråga om roller

För att förstå denna förändring behöver vi gå tillbaka till 1980-talet. År 1986 publicerade ett forskarteam lett av Dolf Zillmann en studie i Journal of Personality and Social Psychology som skulle komma att prägla forskning om reaktioner på skräckfilmer.

Principen är enkel: eleverna tittar på en skräckfilm med en partner av motsatt kön. Beroende på gruppen visar denna partner lugn, likgiltighet eller, omvänt, mycket synlig rädsla. Deltagarna bedömer sedan sin egen njutning såväl som sin uppfattning om sin partner. Resultaten är särskilt avslöjande.

Han måste förbli oberörd; hon kan darra.

Vid den tidpunkten verkade de observerade reaktionerna nästan som en scen direkt ur en film. Män rapporterade att de njöt av upplevelsen mer när de var i sällskap med en rädd kvinna. Omvänt minskade deras njutning när deras partner förblev helt lugn. För kvinnor var mönstret omvänt: de njöt av filmen mer när de var med en oberörd man och mycket mindre när han öppet visade sin rädsla.

Filmvisningen blir sedan ett slags litet socialt sammanhang där alla är inbjudna att spela sin roll: rädsla för henne, mod för honom. Man bör dock vara försiktig så att man inte drar definitiva slutsatser om så kallad "feminin" eller "maskulin" smak utifrån denna erfarenhet. Studien sträcker sig nästan fyrtio år tillbaka i tiden, involverar amerikanska studenter och är baserad på en enda film. Den återspeglar främst de sociala normerna på sin tid. Och det är just det som gör den intressant.

Den stora vändningen inom skräckfilm

Sedan dess har kvinnors förhållande till skräck förändrats djupt. En av de symboliska figurerna för denna förvandling är den " sista flickan ", överlevaren som syns särskilt i slasherfilmerna från 1970-talet.

Inledningsvis är det främst hon som undkommer massakern. Lite i taget blir hon mycket mer: en stark, beslutsam hjältinna, kapabel att förstå faran, göra motstånd och ibland till och med få övertaget över den som hotar henne.

Förändringen slutar inte där. Kvinnliga regissörer har anammat genren för att berätta intima och kraftfulla historier: sorg, moderskap, kroppsliga förvandlingar, våld, men också den mycket verkliga ångesten av att känna sig sårbar i offentliga rum. Skräck blir då ett särskilt effektivt språk för att lyfta fram det som är skrämmande, utan att behöva titta bort.

Varför älskar kvinnor att vara så rädda?

Detta är kanske den mest fascinerande punkten. Skräckfilm förvandlar till ett förstärkt spektakel en känsla som många kvinnor kan uppleva i sina dagliga liv: att vara uppmärksamma på sin omgivning, upptäcka en störande situation, förutse en potentiell fara.

Inför skärmen får denna rädsla en ny dimension. Den blir fiktiv, innesluten och framför allt kontrollerbar. Du kan blunda, pausa eller helt enkelt stänga av tv:n. Faran finns kvar bakom skärmen. Detta avstånd låter dig symboliskt återfå kontrollen över en känsla som i verkligheten inte alltid är så lätt att hantera.

Från offer till agenter för sin egen rädsla

Detta är kanske den verkliga revolutionen. Kvinnor har inte bara anslutit sig till skräckpubliken; de har bidragit till att förändra genren. Det som en gång var ett territorium där de ofta framstod som de perfekta offren har blivit ett utrymme där de kan berätta sina egna historier om rädsla, kroppen och fara.

Det fascinerande fenomenet är alltså inte att kvinnor gillar skräckfilmer. Det är att de har återtagit en genre som länge begränsat dem till rollen som skrikare, och förvandlat den till en kraftfull plattform för uttryck, motstånd och egenmakt. I slutändan kan det vara ett av de mest befriande sätten att sluta låta rädslan få sista ordet att möta den.

Léa Michel
Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
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