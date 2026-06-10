Bella Hadid återupplever slipklänningen med en ny hårfärg

Den amerikanska modellen Bella Hadid fortsätter att omdefiniera underklänningen. Hon publicerade en serie bilder på Instagram i en miniklänning i satin – som hon parade ihop med en ny hårfärg. Utseendet väckte furore bland hennes miljontals följare.

En kort, böljande nattlinne i satin

På bilderna poserar Bella Hadid med sitt numera signatursjälva självförtroende. Hon bär en ärmlös, silkeslen miniklänning i satin som går långt ovanför knät. En riktig "slipklänning" – ett plagg som ärvts från 1990-talet och som gör comeback den här säsongen på catwalken och i internationella supermodellers fritidsgarderober. Snittet är perfekt skräddarsytt, typiskt för hennes stil. Satinens flytande fall, perfekt anpassat till hennes figur, framhäver plaggets nästan eteriska kvalitet.

Det är utan tvekan spetsen som gör klänningen oförglömlig. Den är fint broderad runt halsringningen och ger plagget en romantisk touch. När det gäller accessoarer valde Bella Hadid en minimalistisk stil: inga iögonfallande smycken, inget tungt smink, bara en strålande hy och ett naturligt utseende. Ett val som perfekt förkroppsligar estetiken "ingen sminkning".

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En ny hårfärg som fulländar looken

Det var just inom skönhetsavdelningen som Bella Hadid hade sin största överraskning. På bilderna visar hon upp en ny hårfärg – en nyans som avviker från hennes vanliga färgton och kompletterar hennes smala figur perfekt. Bella Hadid, som redan har genomgått ett flertal hårförvandlingar de senaste månaderna (från chokladbrunt till honungsblont, sedan platina, sedan naturlig karamell), bekräftar därmed sitt rykte som hårkameleonten i branschen.

Med den här miniklänningen i en ny nyans gör Bella Hadid ett slående men diskret utseende. Och hon bekräftar att hon är en av de mest följda – och mest kopierade – figurerna i modevärlden.