Anne Hathaways knep för ett "lyft ansikte": en teknik att ta med en nypa salt.

Skådespelerskan som spelar Andrea i "The Devil Wears Prada" förnekade nyligen rykten om plastikkirurgi. Ändå, tjugo år efter premiären av den första filmen, har hon knappast förändrats och verkar ha en genetisk fördel över tid. Medan filmindustrin förespråkar evig ungdom, svarar Anne Hathaway på denna efterfrågan på föryngring med en frisyr som ger illusionen av att vara tio år yngre. Det blev snabbt den senaste hårtrenden bland internetanvändare.

En frisyr för att förlänga ansiktet utan att behöva operera

Anne Hathaway, som debuterade i "Prinsessan Dagböckerna" och spelade Andrea, modellanställda i "The Devil Wears Prada", har varit måltavla för många rykten. Kort efter marknadsföringen av den andra delen av denna storfilm, som avslöjar den skoningslösa modeindustrins inre mekanismer, trodde internetanvändare att de hade en scoop: att hon hade gått under kniven. De anklagade Anne Hathaway för att förändra sitt ansikte och använda denna moderna magi för att hålla jämna steg med trenderna. Skådespelerskan, som försökte förbli oinformerad, bestämde sig för att sätta stopp för spekulationerna och andra tvivelaktiga antaganden om sitt utseende, som tydligen var "för felfritt" för att enbart vara resultatet av goda gener eller noggrant applicerat smink.

Om den Oscarsbelönade skådespelerskan ser "så välbevarad" ut, som internetanvändare gärna säger, är det inte resultatet av kraftigt smink eller ett "anti-aging"-serum. Det är helt enkelt effekten av en frisyr som liknar en lysande optisk illusion. "Folk antar förresten att det här är enorma medicinska beslut. (...) Jag ville visa att nej, jag har inte fattat ett större medicinskt beslut. Det är bara två flätor", förtydligar hon irriterat i en intervju med tidningen ELLE.

Och du behöver inte en hord av erfarna frisörer för att återskapa den här backstage-tekniken hemma. Metoden är enkel. Gör bara två små flätor i tinningshöjd med de där ibland ostyriga små hårstråna och knyt dem i bakhuvudet under andra hårstrån för en "omedelbar ansiktslyftning". Ett sätt att omforma ansiktet utan att klippa håret.

Denna hårteknik visar sig vara populär på sociala medier.

Denna frisyr, som skapar intrycket av ett fastare ansikte, lyfta kindben och mandelformade ögon, har blivit ett sant modefenomen på sociala medier. Långt ifrån att förbli den begåvade Anne Hathaways exklusiva domän, har den förvandlats till en kollektiv hårrörelse. Det är en lyckad variant av den amerikanska modellen Bella Hadids eleganta knut och den amerikanska sångerskan och låtskrivaren Ariana Grandes strama hästsvans, frisyrer som också är kända för sin "plumping"-effekt.

Skönhetsentusiaster, alltid redo att vara försökskaniner online, filmar resultaten på kamera. Att döma av deras förvånade ansiktsuttryck överträffar denna transformerande frisyr alla deras förväntningar. Dessa flätor, som används som "spännare", efterliknar sprutornas precision, praktiskt taget utan några biverkningar. Även om denna hårteknik kan verka ofarlig jämfört med kosmetiska ingrepp som kräver lokalbedövning och en kort återhämtningsperiod, kan den också visa sig vara förödande för hårbottenhälsan.

Detta gäller särskilt när denna "uppfriskande frisyr" blir en vana . "När samma hårstrån används upprepade gånger för att skapa volym, särskilt vid tinningarna eller runt ansiktet, sätter det mycket tryck på mycket ömtåliga områden", varnar Tina Mui, trikolog och grundare av AWARE Hair, i ett uttalande till Bustle .

Men en frisyr som också utgör ett problem

Den här frisyren, som utropas till "årets upptäckt", suddar ut tecken på trötthet, även efter en hel natts serietittande, ger fylligare drag som en exklusiv tresiffrig behandling och ger en märkbar energiboost. Du ser omedelbart "yngre ut än din ålder" och har den där "lyfta looken" värdig de glansiga sidorna i tidningar. Men även om den här hårtekniken är lovande, skadar den håret i tysthet.

Hårbottenspecialisten uppmuntrar människor att lyssna på sina kroppar och vara uppmärksamma på hur de känner sig efter att ha tillbringat timmar med ansiktet under press, på plats av ultratäta flätor . "Om du känner en liten lättnad när du lossar en hästsvans, en knut, en fläta eller en clip-in-förlängning, är det ett tydligt tecken på att det fanns spänning", fortsätter hon. Detta sätter stress på håret, som inte är oförstörbart. Risken? Brott, klåda eller till och med betydande håravfall.

Utöver dessa oförutsedda konsekvenser vidmakthåller denna frisyr också ett dammigt, överpolerat (eller snarare tvåflätor) skönhetsideal. Med tanke på hur Hollywood behandlar kvinnor över 40, verkar denna frisyr mer som ett diktat än en genuin skönhetsrevolution.