Nicole Kidman överraskar fansen med naturliga lockar

Den australisk-amerikanska skådespelerskan, producenten, sångerskan och regissören Nicole Kidman verkar ha påbörjat, med väl avvägda men beslutsamma steg, en stor hårförvandling. Hon delade ett nytt Instagram-foto där hon syns med håret i sitt naturliga tillstånd – det vill säga lockigt. En enkel ögonblicksbild, men den har redan blivit viral bland hennes följare.

Ett lantligt utseende med tillstånd av "Weekend Vibes"

På fotot i fråga, som publicerats på hennes Instagramkonto, poserar Nicole Kidman lugnt, lutad mot trästaketet på en åker där hästar betar. Miljön är lantlig, mild, perfekt somrig. Och hennes outfit kompletterar landskapet: raka jeans i mörk tvätt, en ljusblå lätt bomullsskjorta över en enkel vit t-shirt och ett par vita sneakers.

Det var framför allt hennes hår som fångade internetanvändarnas uppmärksamhet. Med slutna ögon och huvudet lätt uppåtlutat visade Nicole Kidman stolt upp en man av strama, oplattade blonda lockar. "Weekend vibes 💛", skrev hon helt enkelt till bilden. Ett sant uttalande om hennes hår, med andra ord.

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Naturliga lockar, återupptäckta de senaste månaderna

Detta framträdande är faktiskt inget undantag. Sedan början av året har Nicole Kidman gjort ett flertal framträdanden "off duty" med håret i sitt naturliga tillstånd. I januari firade hon nyår med löst sittande lockar. Sedan poserade hon på en veranda bredvid sin syster i en grön spetsklänning. Och igen, på flygplatsen, under en resa till Chile, i Sydney, och till och med under en nyligen genomförd dag på stranden i södra Frankrike där hon hade stylat sina lockar i en hög knut. Denna konsekvens, månad efter månad, avslöjar en veritabel hårförvandling.

I sina tidiga dagar kändes Nicole Kidman igenkänd på sitt lockiga röda hår – samma hår som medverkade i hennes första Hollywoodroller. Innan röda mattan-trenderna på 1990- och 2000-talen ledde henne till att systematiskt plattsätta håret, vilket gjorde det till ett av de mest igenkännbara visuella kännetecknen i branschen. Mer än bara en frisyr blev dessa lockar till slut den "off-duty"-signaturen för en skådespelerska som verkar vilja närma sig sina femtioårsåldern mer och mer på sitt eget sätt – det vill säga utan anspråk, utan stilistiska överdrifter.

Nicole Kidman poserar inte bara för en weekendresa till landsbygden. Bild efter bild skickar hon ett djupt relevant budskap: det som en kvinna som väljer sitt hår på samma sätt som hon väljer sina roller – på ett sätt som är sant mot henne själv. Och kanske är det i slutändan den verkliga triumfen för en länge försummad lock.