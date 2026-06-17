Dessa två kvinnliga fans framträdande under VM har väckt många kommentarer.

Anaëlle G.
@andie_ella / Instagram

De gjorde inte ett enda mål, men de skapade ändå furore. Två franska innehållsskapare, Andie Ella (@andie_ella) och Maya Borsali (@mayadorable), som synts på läktarna under FIFA World Cup 2026™, utlöste en mängd kommentarer på sociala medier.

Två kvinnliga supportrar till det franska landslaget stack ut.

Efter att ha kommit för att heja på det franska landslaget på en amerikansk stadion delade de två unga kvinnorna flera bilder från sin dag. Klädda i det franska lagets blå tröja och stolt viftande med en tricolorflagga visade Andie Ella (@andie_ella) och Maya Borsali (@mayadorable) en smittande entusiasm. Mellan leende selfies och lekfulla poser väckte deras inlägg snabbt uppmärksamhet, långt utanför deras vanliga följarkrets.

Hypen var så intensiv delvis för att Andie Ella är en fransk innehållsskapare med hundratusentals följare. Hennes närvaro vid VM, tillsammans med innehållsskaparkollegan Maya Borsali (@mayadorable), förstärkte bara räckvidden för hennes inlägg.

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Ett inlägg delat av Andie Ella (@andie_ella)

En flod av beundrande kommentarer

Reaktionerna mångdubblades snabbt under bilderna. "Det är fantastiskt att vara så vacker", "De färskaste fansen" : internetanvändare överöste henne med lovord och applåderade både hennes utseende och hennes energi. En demonstration av hur ett enkelt framträdande på läktaren kan, i sociala mediers tidsålder, bli ett verkligt viralt fenomen.

Ett fenomen specifikt för konkurrens

Denna sekvens illustrerar en numera väl etablerad trend: under stora tävlingar är uppmärksamheten inte längre begränsad till planen. Kändisar, influencers och anonyma fans blir, under hela ett foto, till personer som följs och kommenteras. Fotbolls-VM, som ses av miljarder tittare, erbjuder en idealisk plattform för dessa ögonblick.

På bara några få bilder bevisade Andie Ella (@andie_ella) och Maya Borsali (@mayadorable) att stämningen på läktarna också är en del av spektaklet. Med sitt entusiastiska stöd för Les Bleus och sin gemensamma goda humor gjorde de två fansen ett bestående intryck – och bekräftade att passionen ibland är lika mycket på läktarna som på planen.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jag brinner för mode och letar alltid efter trender som speglar vår tid. Jag älskar att observera hur människor klär sig, varför de gör det och vad modet avslöjar om oss. Utöver modevisningarna och silhuetterna är det berättelserna som verkligen fascinerar mig.
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