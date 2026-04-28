Denna läderklänning som bärs av skådespelerskan Kerry Washington döljer en oväntad detalj

Fabienne Ba.
@kerrywashington / Instagram

Den amerikanska skådespelerskan, producenten och regissören Kerry Washington bar en av sina mest slående looks på Apple TV:s FYC-evenemang för sin serie "Imperfect Women" den 25 april 2026 i Kalifornien. Blomsterdetaljen väckte verkligen uppmärksamhet.

Vita blommor som tycktes sväva

Kerry Washington valde en lång klänning från Erdems höst/vinter 2026-kollektion, tillverkad av strukturerat, rynkigt svart läder. Det var kontrasten mellan lädret och de vita blomapplikationerna som omedelbart fångade ögat. Dessa tredimensionella element, till synes fristående från klänningen, gav en romantisk och nästan surrealistisk dimension till ett material som vanligtvis förknippas med edginess. En rejäl svart choker kompletterade ensemblen, också prydd med en vit blomma på sidan – vilket förlängde klänningens motiv till accessoarerna.

För att undvika att överväldiga helhetsintrycket valde Kerry Washington en rosig makeup med sotade ögon och håret uppsatt i en slät, låg knut. En exakt balans mellan sofistikering och intensitet, trogen skådespelerskan sin signaturstil på röda mattan.

"Ofullkomliga kvinnor", serien som sysselsätter henne hela våren

"Imperfect Women" följer efterverkningarna av mordet på en förmögen kvinna och de mörka hemligheter hennes vänner avslöjar om hennes liv. I serien har den amerikanska skådespelerskan Kerry Washington, den amerikanska skådespelerskan Kate Mara, den brittisk-amerikanska skådespelerskan Elisabeth Moss och den svensk-amerikanska skådespelaren Joel Kinnaman huvudrollerna. Kerry Washington spelar Eleanor, en moraliskt tvetydig karaktär – och hon har tydligt valt att utvidga denna komplexitet till sina garderobsval för reklamevenemang.

En skådespelerska som förvandlar varje marknadsföring till ett modeögonblick

Sedan starten av reklamkampanjen för serien "Imperfect Women" har Kerry Washington visat upp en rad slående stilar: för första gången en spetssilhuett av Zuhair Murad, byggd kring en boudoirinspirerad korsett och vida byxor helt i svart spets, och nu denna Erdem-klänning med dinglande blommor. Två olika världar, samma mästerskap av kontraster.

Med detta framträdande bekräftar Kerry Washington återigen sin oklanderliga stilkänsla och sin förmåga att förvandla varje reklamframträdande till ett modeögonblick. En sak är säker: turnén "Imperfect Women" kommer att fortsätta inspirera oss.

Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
"Kontorssiren": sångerskan Dua Lipas modesatsning fascinerar lika mycket som den förför
"Ofiltrerad": Sångerskan Kesha överraskar med bilder som är lika naturliga som de är djärva

