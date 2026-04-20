Skådespelerskan Jessica Chastains nya korta frisyr, vid 49 års ålder, väcker uppståndelse.

Den amerikanska skådespelerskan och producenten Jessica Chastain, känd i åratal för sitt långa, vågiga röda hår, överraskade alla den 18 april 2026. Hon anlände till Breakthrough Prize-prisets röda matta med en radikalt kortare frisyr som omedelbart drog allas blickar till sig.

En ren ruta vid Breakthrough Prize

Det var vid 2026 års Breakthrough Prize-ceremoni i Santa Monica som Jessica Chastain presenterade sin nya look: en kort bob som slutar strax ovanför hakan, stylad med en mycket definierad sidoskil. Den skarpa boben, med kopparfärgade slingor och undanstoppad bakom ena örat, ramade in hennes ansikte med en modern och precis finish, en skarp kontrast till hennes vanliga vågiga lockar.

Oscar de la Renta-klänningen som återspeglar snittet

Jessica Chastain kombinerade den nya frisyren med en axelbandslös klänning prydd med mönster och en fransad fåll, vilket gjorde att frisyren verkligen fick stå i centrum. En diamantchoker fulländade looken, utan örhängen – vilket lämnade den nya frisyren i fokus.

"Choppity chop" bekräftat på Instagram

Följande dag delade skådespelerskan bilder bakom kulisserna på sin förvandling på Instagram, i en före-och-efter-video regisserad av hennes hårstylist Renato Campora, med den enkla bildtexten: "Choppity chop". Hennes vänner reagerade snabbt, inklusive den amerikanska sångerskan och låtskrivaren Julianne Hough, som välkomnade henne till "bob-livet".

En skådespelerska som litar på sina instinkter

Jessica Chastain har alltid förespråkat en viss trendfrihet: "Jag bryr mig egentligen inte om modetrender. Om jag gillar en trend bär jag den, utan att undra om den är tillåten", säger hon. En filosofi som uppenbarligen även gäller hennes hår – och en som passar henne perfekt.

Skådespelerskan Jessica Chastain har tidigare erkänt att hon har "fantasier" om att färga håret vitt och nämnt den brittiska skådespelerskan och producenten Tilda Swinton som inspiration. Nu när hon har tagit steget med en kort bob är spekulationerna många...