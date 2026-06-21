"Jag är 60 % döv på ena örat": Olivia Rodrigos oväntade avslöjande

Den amerikanska sångerskan, låtskrivaren, musikern och skådespelerskan Olivia Rodrigo överraskade sina fans i en nyligen genomförd intervju. Hon avslöjade att hon är 60 % döv på vänster öra, ett faktum hon delade med sig av humoristiskt i samband med lanseringen av sitt nya album.

En "retande fråga" som öppnar upp för ett verkligt självförtroende

Det var på KISS FM UK som Olivia Rodrigo delade med sig av denna avslöjande. Hon var gäst hos programledarna Tyler West och Chloe Burrows för att diskutera sitt mycket efterlängtade tredje album, "You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love". Intervjun , som inledningsvis fokuserade på hennes nya musikaliska projekt, tog en mer personlig vändning när ett av albumets spår, med titeln "What's Wrong with Me?", nämndes.

Det var den här låten som inspirerade en humoristisk fråga från Tyler West, en av programledarna. ”Vad är det egentligen för fel på dig?” frågade han sångaren skrattande. Istället för att undvika frågan tog Olivia Rodrigo tillfället i akt att diskutera en mycket personlig aspekt av sitt liv. ”Det är faktiskt många saker som är fel på mig”, började hon skämtsamt. Innan hon gav sig in i en avslöjande som få av hennes fans kände till.

"60 % dövhet" på vänster öra

”Jag är faktiskt 60 % döv på mitt vänstra öra. Så om du skulle sitta på den här sidan [hon pekar på sitt vänstra öra] och försöka berätta en hemlighet för mig, skulle jag inte kunna förstå vad du sa”, förklarade hon för programledarna. Och hon tillade busigt: ”Så om du vill berätta en hemlighet för mig, gå till mitt högra öra istället.” En uppenbarelse som Chloe Burrows, synbart överraskad, omedelbart uppfattade: ”Det är otroligt, för du är sångerska och du har alltid hörlurar på dig. Det är galet!”

Delvis dövhet upptäckt på förskola

Olivia Rodrigo upptäckte denna säregenhet först senare i livet. Det var under ett hörseltest på förskolan som hon fick veta nyheten. Sångerskan hade redan nämnt denna avslöjande i en intervju med The Hollywood Reporter i december 2023. "Det är ganska ovanligt. Jag är halvdöv på mitt vänstra öra. Jag visste inte förrän runt förskolan, när de gör dessa tester på alla barn. Och de sa till mig: 'Åh, du har lite svårt att höra'", berättade hon då. Denna tidiga upptäckt hindrade henne aldrig från att sträva efter sina konstnärliga ambitioner.

En anekdot som hon delade med sin väninna som fotograf

För att diskutera denna säregenhet delade Olivia Rodrigo också med sig av en anekdot år 2023 om en av sina nära vänner . ”En av mina vänner är den här fantastiska fotografen, Petra Collins, och hon har väldigt dålig syn. Så vi skämtar alltid om att jag gör musik för att jag inte hör så bra, och hon tar bilder för att hon inte ser så bra”, anförtrodde hon. En humoristisk kommentar som illustrerar hur Olivia Rodrigo har lärt sig att leva med sin olikhet – till och med förvandlat den till en inspirationskälla.

Ett ämne som sällan tas upp av konstnärer

Olivia Rodrigos uppriktighet i detta ämne är desto mer slående med tanke på att frågan om partiell hörselnedsättning fortfarande är relativt outdebatterad av artister, särskilt inom musikbranschen. För en sångerska som tillbringar större delen av sina dagar i studion, på scen eller med hörlurar på, är det ovanligt att tala öppet om hörselnedsättning. Genom att välja att nämna det offentligt, och med sådan uppriktighet, hjälper Olivia Rodrigo till att bryta tystnaden kring en verklighet som påverkar ett betydande antal människor världen över.

Med några få humoristiska meningar gjorde Olivia Rodrigo långt mer än att marknadsföra sitt nya album. Hon delade med sig av en del av sitt liv och diskuterade den partiella dövhet hon offentligt erkänner. Denna uppenbarelse bevisar, om bevis behövdes, att de största rösterna inom popmusik inte alltid är dem man förväntar sig – och att det är möjligt att omvandla en personlig egenskap till en kreativ styrka.