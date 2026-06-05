Vid 53 års ålder satsar Molly Sims på den tidlösa charmen hos retro strandkläder.

Bara några dagar efter att ha firat sin 53-årsdag gjorde den amerikanska skådespelerskan och modellen Molly Sims en triumferande återkomst till rampljuset på Sports Illustrated Swimsuit Show i Miami Beach. Hon använde många referenser till sitt förflutna – för ett resultat som var både mästerligt och oväntat.

Första titt: ett ginghammönster från 1950-talets revival

För sitt första framträdande på catwalken valde Molly Sims ett plagg som samtida mode verkar återupptäcka med förtjusning: en gingham-klänning med det där tvåfärgade schackrutsmönstret som är typiskt för efterkrigstidens pinup-silhuetter. Djup halsringning, balconette-kupor, åtsittande linjer: plagget uppfyller alla krav från 1950-talet, perfekt återskapat för 2026.

En tydlig referens till en hel ikonografi vid havet: den med pinupporna som prydde tidningsomslag, reklamaffischer och Hollywoodfilmer från den tiden. En era då strandkläder inte bara var kläder, utan ett sant performanceplagg – ett som Molly Sims omtolkar.

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Andra look: en röd färg som hyllning till Baywatch

För sitt andra framträdande, ett totalt miljöombyte. Molly Sims gjorde ett slående uttalande i en livfull röd baddräkt med rund halsringning, hög slits vid höfterna och öppen rygg knuten med ett band – en överraskande detalj som avslöjades när hon vände sig mot publiken. Detta val påminner utan tvekan om de ikoniska röda badräddarnas dräkter från kultserien "Baywatch" på 1990-talet.

Bara detta plagg blandar två epoker: den kaliforniska drömmen och den nostalgiska tillbakablick som dominerar dagens mode. En perfekt samtida hyllning till strandikonografin på andra sidan Atlanten.

På skönhetsfronten, en signatur solkysst look

Utöver de två outfitsen var det också skönhetslooken som fångade allas uppmärksamhet. Molly Sims valde sitt långa, midjelånga blonda hår stylat i mjuka vågor – en signaturlook som också framkallar en retrokänsla. Hennes makeup hade en lysande glöd i ögonvrån, en mjuk rosa rouge på kindbenen och nästippen, och en lätt satinfärgad nude läpp. Den övergripande effekten odlade en solkysst estetik som perfekt kompletterade hennes två looks. Detta avsiktligt naturliga hår- och skönhetsval betonade ytterligare plaggens vintagekänsla.

Sports Illustrated, en scen hon känner väl till

Att Molly Sims dyker upp på Sports Illustrateds catwalk är ingen slump. Modellen, tidigare programledare för den legendariska "House of Style" på MTV, var länge ett av de ikoniska ansiktena i den berömda årliga upplagan tillägnad strandlooker, där hon medverkade vid ett flertal tillfällen i början av 2000-talet.

Hennes återkomst till catwalken, mer än tjugo år efter hennes första framträdanden, får därmed känslan av en hemkomst. Efter att ha blivit skådespelerska, författare och entreprenör – med sitt eget skönhetsmärke lanserat de senaste åren – fortsätter Molly Sims, på sitt eget sätt, att förkroppsliga en viss idé om kalifornisk charm.

Med dessa två omtalade framträdanden har Molly Sims gjort mycket mer än att bara göra ett "modeframträdande". Hon påminde alla om att man vid 53 års ålder fortfarande kan gå på catwalken med lätthet – om någon tvekade.