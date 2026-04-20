Sångerskan Mariah Carey, 57, orsakade furore i en svart klänning och läderstövlar.

Den amerikanska sångerskan och låtskrivaren Mariah Carey behöver inte nödvändigtvis en röd matta för att göra sig bemärkt. Den 18 april 2026 fotograferades hon på New Yorks gator i en svart look från topp till tå som var både elegant och skarp.

Detaljen som förändrar allt: dubbelbältet

Det var under en enkel promenad genom Manhattan som Mariah Carey visade upp en av sina mest slående looks för tillfället. "Vision of Love"-sångerskan återupptog den "lilla svarta" med en tydligt edgy twist, inspirerad av år 2000-estetiken. Den djupt urringade klänningen, med en fåll som slutade ovanför knät, bars över tunna svarta strumpbyxor. Det mest framträdande i looken: ett bälte med dubbla spännen som framhävde midjan och gav silhuetten en rock'n'roll-känsla.

Mariah Carey fortsatte lädertemat med en glansig trenchcoat prydd med silverdetaljer, i kombination med knähöga stövlar med blockklack. För att fullända looken valde hon överdimensionerade svarta solglasögon, en guldfärgad fjärilsring och diamantörhängen. En blandning av diskret "bling" och en "urban" attityd som perfekt sammanfattar den stilbalans hon för närvarande odlar.

En vecka tillägnad monokrom

Några dagar tidigare hade Mariah Carey redan gjort två slående framträdanden på Tiffany & Co.-galan för lanseringen av kollektionen "Blue Book 2026: Hidden Garden". Den första looken var en ärmlös svart klänning med lång kjol, buren med spetsiga pumps täckta med silverpaljetter och ett diamanthalsband. Den andra var i off-white, med en långärmad, off-shoulder-klänning knuten med ett guldfärgat kedjebälte och avslutad med silverfärgade klackar.

Mariah Carey, monokrom ikon för alla tillfällen

Tidigare i år, i februari, hade Mariah Carey redan påtvingat sig denna monokroma signatur vid öppningsceremonin för de olympiska spelen, där hon uppträdde i en geometrisk vit klänning prydd med hundratals kristaller, utsmyckad med en fjäderboa och mer än 300 karat smaragdslipade diamanter från Levuma.

Sammanfattningsvis, oavsett om det är en kvällsoutfit eller en gatulook, bekräftar Mariah Carey en sak: hennes stilkänsla är tidlös.