Vid 59 års ålder firar Pamela Anderson sin födelsedag i solen

Den kanadensisk-amerikanska skådespelerskan och modellen Pamela Anderson firade sin 59-årsdag på enklaste möjliga sätt: genom att njuta av ett dopp på den franska rivieran. Hon delade en glimt av sin speciella dag med sina följare via ett Instagram-inlägg, där hon strålar i en smörgul body.

En solig och minimalistisk look

I videor som publicerats på hennes konto går Pamela Anderson mot havet iklädd en vit badrock, som hon tar av sig innan hon dyker ner i vattnet för vad hon beskriver som ett "födelsedagsdopp". Hon kompletterar sitt inlägg med ett tackmeddelande till sina fans: "Tack för era underbara födelsedagshälsningar... Må alla era drömmar bli verklighet idag också. Med kärlek, P."

För att fullända sin sommarlook bar Pamela Anderson rektangulära solglasögon med vita bågar och ett par matchande sandaler. Hennes axelbandslösa strandoutfit gick i en delikat smörgul nyans.

En sommarvistelse i Saint-Tropez

Pamela Anderson delade också flera bilder från sin vistelse i Saint-Tropez. På en av bilderna poserar hon på en klippa iklädd en ljus vit klänning, en matchande bandana och vita sneakers, med en träkorg i handen. Trogen sin skönhetsstrategi som hon anammat de senaste åren framstår hon utan smink och föredrar en naturlig stil som tilltalar många fans.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Pamela Anderson (@pamelaanderson)

Ett ögonblick delat med familjen

Denna resa till den franska rivieran kommer samtidigt som Pamela Anderson tillbringar tid med sin familj. Flera amerikanska medier rapporterar att hon bor i Saint-Tropez inför bröllopet mellan sin yngste son, Dylan Lees, och arkitekturdesignern Paula Bruss. Pamela Anderson är mor till två söner, Brandon och Dylan, från sitt äktenskap med musikern Tommy Lee.

En alltmer autentisk bild

Under de senaste månaderna har Pamela Anderson gjort ett flertal slående framträdanden på röda mattan, samtidigt som hon bibehållit en autentisk och minimalistisk image. Hennes val att regelbundet synas utan smink har blivit ett sant signum, hyllat av vissa för sin naturlighet.

Pamela Anderson verkar njuta av denna nya fas i sitt liv till fullo. Mellan stunder av avkoppling under Medelhavssolen, avslappnad elegans och stunder delade med sina nära och kära, fortsätter hon att förkroppsliga en livsstil som prioriterar enkelhet, välbefinnande och autenticitet.