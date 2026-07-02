"En skulpterad mage": den här skådespelerskan imponerar med sin figur

Anaëlle G.
@emeraude / Instagram

Den kanadensiska skådespelerskan och modellen Emeraude Toubia delade ett foto på Instagram taget under ett träningspass, tillsammans med ett stödjande meddelande för Mexiko. Hon imponerade på sina följare, av vilka många berömde hennes fysik. "Skulpterade magmuskler", löd en kommentar.

Ett energifyllt träningspass

På det här fotot poserar Emeraude Toubia i ett boxningsgym, iklädd en vit sport-bh och svarta leggings. Med näven höjd och en boll instoppad under armen utstrålar hon en smittsam energi under en rad flaggor, inklusive den mexikanska flaggan. "Vamos mi México", skrev hon till fotot och blandade sin passion för sport med sin koppling till sina rötter.

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Ett inlägg delat av Emeraude Toubia (@emeraude)

Ett foto som väckte reaktioner från internetanvändare

Fotot utlöste en våg av beundrande reaktioner. Många internetanvändare berömde skådespelerskan för hennes "tonade figur". "En skulpterad mage", kommenterade även vissa. Medan många internetanvändare hyllade den kanadensiska skådespelerskan och modellen Émeraude Toubias figur, döljer detta fokus på fysiskt utseende den väsentliga poängen.

Utöver hennes utseende är det framför allt hennes talang, hennes karriärväg och hennes professionella engagemang som förtjänar att lyftas fram. En kvinna definieras inte enbart av sin kropp, vilket är öppet för kommentarer: hon uttrycker sig genom sina idéer, sitt arbete och sina handlingar. Ur ett bredare perspektiv vore det också önskvärt att värdesätta mångfalden av kroppstyper och erkänna skönhet i alla dess former, snarare än att rangordna kroppar eller reducera dem till estetiska kriterier.

En stolt anhängare av Mexiko och en framstående skådespelerska

Emeraude Toubia, stolt över sitt mexikanska arv, ville visa sitt stöd för landslaget under FIFA World Cup™ 2026. Det var ett sätt för henne att fira sina rötter samtidigt som hon delade sin passion för sport med sin gemenskap. Hon är känd för sina roller i serierna "Shadowhunters" och "With Love" och har även fängslat en bred publik. Med miljontals följare odlar hon en solig och lättillgänglig image, där hon balanserar sin karriär och sitt privatliv.

Med det här fotot kombinerar Emeraude Toubia stolt sin passion för sport med sin kärlek till sina rötter. Hon har återigen fängslat sina fans och bekräftat sin smittande energi både på sociala medier och på skärmen.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jag brinner för mode och letar alltid efter trender som speglar vår tid. Jag älskar att observera hur människor klär sig, varför de gör det och vad modet avslöjar om oss. Utöver modevisningarna och silhuetterna är det berättelserna som verkligen fascinerar mig.
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